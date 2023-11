El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido este jueves la rigurosidad de los presupuestos autonómicos de 2024 presentados este lunes en las Corts y ha adelantado más ajustes en el sector público de la administración, que según ha anticipado "no han hecho más que comenzar". El jefe del Consell ha destacado que las cuentas son "realistas" y que "no mienten" a los valencianos pese a la herencia recibida del Botànic, la cual ha vuelto a criticar, y las ha situado como la base de las políticas que desplegará su Consell durante la legislatura.

La de este jueves ha sido la cuarta asistencia de Mazón a un desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea organizado por Nueva Economía Forum, pero la primera como president. Ese ascenso de líder de la oposición a jefe del Consell se ha dejado notar en el patio de butacas, mucho más lleno que en su última visita, en la campaña del 28M.

Además de una nutrida representación de buena parte del poder institucional que ahora acumula el PP a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana (consellers, diputados, alcaldes...), se han dado cita en el evento importantes personalidades del mundo empresarial como el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, y el líder de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y del sindical, representado por Ana García Alcolea (secretaria general de CC OO en la C. Valenciana).

Durante su comparecencia, Mazón ha rechazado que los 1.600 millones de ingresos no garantizados que ha incluido el Consell en los presupuestos sean partidas "ficticias" y ha insistido en destacar el rigor de sus cuentas, justificando la inclusión de esas tres partidas. "No lo son (ficticias) porque van contra una factura", ha dicho sobre los más de 900 millones reclamados al Estado por la atención sanitaria a desplazados, los 463 por el impacto recaudatorio de las rebajas de impuestos del IVA y de la luz y los casi 300 en los que se excede el déficit comunicado por Moncloa ante la UE.

Mazón ha considerado que esto es una "clara diferencia" con la partida, esta sí, "ficticia", de 1.300 millones que destinaba la izquierda por la infrafinanciación. "Una cosa es una partida reivindicativa", como ha calificado esos ingresos que reclama ahora el Consell, "en la que reivindicas un dinero que se te debe en base a un sistema previamente establecido" y otra "presupuestar 1.300 millones de un sistema de financiación que ni está ni se le espera", ha señalado.

Asimismo, el president ha adelantado que el recorte en el sector público continuará de forma inminente. "El recorte, mejor dicho, la optimización, no ha hecho más que empezar", ha comentado tras reducir ya un 7 % el presupuesto de estos entes, que se duplicaron con el Botànic.

Según ha avanzado, a principios de año habrá movimientos en este sentido para "eliminar dupliciadades" de algunas sociedades y fundaciones que tiene "claro" que solapan competencias, ahondando en el recorte ya acometido en la estructura de la Generalitat, donde ha eliminado el 25 % de altos cargos y el 47 % de asesores respecto a los del Botànic. Preguntado sobre si se ha reservado ajustes en este ámbito para años futuros, ha sentenciado: "Me los he guardado todos".

"Responsable, pero no culpable"

Mazón no ha dejado de contextualizar en todo momento la elaboración presupuestaria con la situación de la caja autonómica que ha encontrado su Consell. Así, ha destacado el esfuerzo de su Gobierno por mantener el gasto social pese a las cifras de deuda y déficit recibidas, así como por haberlos diseñado "a tientas" al no haber recibido información de Moncloa sobre los recursos a recibir del Estado.

Ese mantenimiento del gasto en servicios fundamentales sumados a los 8.000 millones que forzosamente deben destinar a costear la deuda autonómica han condicionado, según ha dicho, esa cuadratura de los números, obligando a reducir los recursos destinados a la inversión, que caen en torno al 20 %. En este sentido, ha incidido en no comparar la cifra presupuestada ahora con la última del Botànic, remarcando que el anterior Consell apenas ejecutaba. "Prefiero presupuestar siete y ejecutar cuatro, cinco o seis, que presupuestar 10 y ejecutar cero".

El jefe del Consell ha admitido que la fórmula de la "herencia recibida" está manida, pero ha lamentado que no tiene más remedio que dar cuenta de la "realidad" que ha encontrado en los cajones de la Generalitat. En todo caso, no ha esquivado los deberes que esto le supone como president: "Asumo la responsabilidad, que no la culpa", ha señalado.