Con la investidura de Pedro Sánchez para reeditar el Gobierno de coalición casi amarrada (se espera que se celebre la próxima semana), la Plataforma per un Finançament Just ha reactivado su actividad con el objetivo de que las peticiones que la pusieron en marcha formen parte de los retos que afronte el nuevo ejecutivo central. Tanto es así que hasta sus reivindicaciones se han visto modificadas para incluir la reclamación expresa de que el Estado "asuma la deuda acumulada en la que la Generalitat ha incurrido a lo largo de los años por la crónica infrafinanicación".

Es la principal novedad del nuevo manifiesto que este jueves han suscrito los sindicatos UGT PV y CCOO PV, la patronal CEV y tres de los cuatro partidos representados en las Corts (PP, PSPV y Compromís, solo faltaría Vox) y que evidencia que la reforma de la financiación que aparece en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar debería ir ligada a la condonación de la deuda. Esta ha condicionado la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat para 2024: es la segunda mayor partida con un aumento de 1.300 millones en su pago respecto a 2023.

La plataforma ha retomado sus actividades tras el parón que había provocado la doble cita electoral, primero en mayo y luego en julio. El último acto había sido en noviembre pasado, en Alicante, para protestar por la falta de inversiones para la provincia en los Presupuestos Generales del Estado. La investidura de Sánchez ha supuesto un estímulo para la reactivación y para desplegar el calendario de acción para las próximas semanas: primero con una reunión con los grupos parlamentarios de las Corts y el día 17 se celebrará un "acto unitario".

Reivindiquem la reforma del model de finançament autonòmic, l'exigència d'inversions concordes al pes poblacional i la condonació del deute provocat per l'infrafinançament.#FinançamentJust pic.twitter.com/QOxSxSuUad — Finançament just (@finan_just) 2 de noviembre de 2023

En este, además de conmemorar el sexto aniversario de la primera manifestación por la financiación (el 18 de noviembre de 2017), se pretende "actualizar" las cifras de lo que implica la infrafinanciación y la deuda acumulada a través de la participación de un experto. El acto servirá también de cita para renovar la unidad en torno a esta reclamación después de los cambios tras las elecciones del 28M en las diferentes administraciones, desde las municipales hasta las autonómicas, contará con la participación de las entidades sociales adheridas al pacto y se hará un llamamiento a los representantes de los partidos en el Congreso y el Senado.

Según ha indicado Ana García Alcolea, coodinadora general de CCOO PV, el objetivo es "ratificar" la declaración actualizada hoy. En este sentido, el manifiesto mantiene los tres puntos: el cambio de modelo de financiación para que sea "justo y equitativo", la reclamación de que las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado se "ejecuten al máximo" y el reconocimiento del "déficit generado" por la infrafinanciación a lo que se ha añadido el punto de la condonación de la deuda.

El contexto lo marca la conformación de un nuevo gobierno en España, algo que aparece citado en la declaración firmada este jueves. "Para avanzar en este propósito (reformar el sistema de financiación) es importante que el tema se incorpore en la agenda política del próximo Gobierno, que haya una implicación explícita de los nuevos diputados valencianos a mantenerlo vivo así como un compromiso de todos los partidos a abrir la negociación cuando más pronto mejor para que el nuevo modelo sea una realidad a lo largo de la próxima legislatura", señala el texto.

"Este es el momento"

Hacia esta situación también se han dirigido algunos los portavoces de las principales organizaciones reunidas este jueves. "Es importante que ahora que se va a constituir un Gobierno alcemos la voz y se tenga en cuenta los intereses de los valencianos", ha señalado el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, quien ha lamentado que pese a que se oye más a otras autonomías, "este es el momento" para solicitar la reforma de la financiación porque no es un problema "único" de la Comunitat Valenciana.

Quien no forma parte de momento de las acciones conjuntas de la Plataforma per un finançament just es Vox. Ni su entrada en el Consell ha cambiado la relación con este partido. De hecho, según han explicado fuentes de la plataforma, Vox no estará en la agenda de reuniones con los grupos de las Corts al no suscribir el manifiesto de la entidad ni haber solicitado formar parte de ella. Vox no participó en la última manifestación en 2021, la última celebrada.