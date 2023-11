Según el climatólogo Javier Martín Vide, la cantidad de precipitación no es el parámetro más importante para separar los climas mediterráneos de los oceánicos en la Península Ibérica sino la variabilidad de la precipitación. Martín Vide afirma que el umbral para separar los climas mediterráneos y oceánicos en España es el coeficiente de variación anual de la precipitación, que debe ser superior al 20 % para ser considerado mediterráneo, mientras que en los climas oceánicos este valor es inferior, y, por tanto, este es el parámetro que diferencia los climas oceánicos de los mediterráneos. ¿Por qué los climas mediterráneos son más irregulares en cuanto a la precipitación y la precipitación es más regular en los climas oceánicos? Por distintos factores. En primer lugar, el mar Mediterráneo es un mar casi cerrado rodeado de sierras elevadas que se calienta mucho en verano y donde las perturbaciones atlánticas a menudo llegan a veces desgastadas tras atravesar la Península ibérica, pero a veces las perturbaciones atlánticas se reactivan cuando llegan al Mediterráneo y provocan fuertes aguaceros especialmente en otoño, pero en los últimos años se observan aguaceros casi durante todo el año en la cuenca mediterránea. Por otra parte, la vertiente atlántica de la Península ibérica, especialmente la fachada marítima, las perturbaciones tienen un paso más regular, y las situaciones sinópticas que provocan precipitaciones son más frecuentes que las mediterráneas y no presentan tanta irregularidad en la cantidad de precipitación asociada a las mismas. Perturbaciones en comparación con las de la cuenca mediterránea. No se observa el efecto föhn en las perturbaciones de poniente o del norte en la fachada cantábrica como si sucede en gran parte de la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. Por otra parte, el número anual de días de precipitación es muy superior cerca del océano Atlántico o del mar Cantábrico que cerca del mar Mediterráneo, esto hace que si no llueve mucho en algunos días en la vertiente atlántica de la Península Ibérica quede compensado por otros días, algo que cerca del mar Mediterráneo no es tan fácil que se produzca. En conclusión, el índice de concentración de la precipitación del mar Mediterráneo muy elevado en contraste con el de los climas oceánicos implica una precipitación mucho más irregular, si en los pocos días de precipitación que tenemos cerca del mar Mediterráneo (30 en Almería, 65 a Barcelona) no llueve la media, el año será muy seco, pero si las precipitaciones son cuantiosas el año será lluvioso.