El Consell no sabe "a qué atenerse" ante la posibilidad de una condonación de la deuda valenciana en el caso de que el mecanismo de financiación pactado este jueves entre PSOE y ERC se extienda al resto de autonomías. La consellera de Hacienda y portavoz del ejecutivo autonómico, Ruth Merino, ha lamentado al "opacidad" del Gobierno central para calcular este 20 % para Cataluña y ha reclamado "al menos" el mismo trato para la Comunitat Valenciana.

"Si va a haber una condonación exigimos al menos el mismo trato", ha reivindicado Merino. En el caso de Cataluña, el recorte será del 20 % de la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los mecanismos extraordinarios de ingresos habilitados por el Estado en 2012. Este 20 % para la Comunitat Valenciana representarían 10.000 millones. Sin embargo, Merino rechaza que esta pueda ser la cifra.

"No tenemos ni la más remota idea de cómo se ha calculado, nos deja en una situación de desconocimiento e indefensión", ha explicado la responsable de las arcas públicas. En este sentido, ha mostrado su "preocupación" porque "se haya buscado un argumento tan banal como la crisis de 2008 y no la infrafinanciación". El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, indicó que esta asunción de la deuda por parte del Estado era por la situación vivida tras la crisis económica y la falta de ayuda por parte del Estado a las autonomías.

"Vergonzoso e indecente"

Así, Merino ha indicado que es "difícil" hacer una valoración y "encontrar los calificativos correctos" al acuerdo de PSOE y ERC porque "vergonzoso e indecente se quedan cortos". "No perdamos de vista que lo que ocurre es una compra de votos a cambio de la investidura, va más allá de la condonación de la deuda", ha remarcado la portavoz del ejecutivo valenciano quien ha incidido en ese "desconocimiento" de los cálculos.

"No sabemos lo que va a ocurrir", ha añadido al tiempo que ha calificado de "cupo vasco a la catalana". Es por ello que se ha mostrado "deseosa" de ver cómo se va a llevar a cabo y exigir al menos el mismo trato. "Nosotros sí somos una comunidad infrafinanciada, cuando sepamos en qué se han basado para este porcentaje, pediremos lo mismo", ha agregado Merino quien ha señalado que no dejarán que se queden "siempre fuera de la ecuación" las mismas autonomías. Es por ello que, ante los precedentes, ha indicado que es "difícil no ser pesimista".

"Imposible" las Cercanías

El pacto de ERC y PSOE también contempla la cesión de la gestión de las Rodalies, el servicio de Cercanías en Cataluña. Sobre la posibilidad de que el Consell reclame también la transferencia de las Cercanías valencianas (como ya hiciera el Botànic en sucesivas ocasiones), la responsable de Infraestructuras, Salomé Pradas, ha asegurado que pedirlas sería "una irresponsabilidad" por la falta de financiación de la Comunitat Valenciana.

"Cuando la tengamos (una mejor financiación autonómica), pediremos más competencias, pero ahora es imposible", ha indicado Pradas. No obstante, el capítulo de solicitudes al ejecutivo central en esta materia no se ha quedado vacío. La consellera ha reclamado al Gobierno que ejecute el Plan de Cercanías de 2017 (aprobado durante el gobierno de Mariano Rajoy). Este tenía un presupuesto de 1.400 millones del que Pradas ha lamentado que solo se haya ejecutado un 20 %.