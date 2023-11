Hace algunos años vino a entrevistarme una reportera de Canal 9 y me contó fuera de cámara que estaba pendiente del ERE, unos meses antes del cierre definitivo, porque no sabía si estaba incluido en ella. Haciendo gala de una gran profesionalidad me entrevistó sobre el temporal de lluvias que teníamos en esos momentos, que muchos añoramos por el entorno mediterráneo. También fuera de cámara me dijo que los jefes querían imágenes de la presa de Isbert y no solo eso, sino que le pedían que se notara que había peligro de desbordamiento y que se arriesgara todo lo que pudiera. Me confesó sus dudas ante su peculiar situación y no sé qué acabó haciendo. Fueron virales ya hace años las imágenes de una reportera de Canal 9 en el interior de Castellón, en medio de una ventisca, que, muerta de frío e intentando no perder el equilibrio, satisfacía el sadismo de algún jefe para cubrir bien la noticia. Hace pocos veranos un reportero de la 1 de TVE se cabreó en directo porque le hicieron entrar, tras una larga espera, en Toledo, a pleno sol y con temperaturas superiores a los 40 grados, para decir lo obvio, que hacía mucho calor. Estos días hemos podido ver a una reportera del informativo 24 horas de TVE en A Coruña, intentando sostener su paraguas y a ella misma, en medio de un vendaval acompañado de lluvia. No sé realmente qué aporta todo esto, más allá de incentivar el morbo. Pero claro, tampoco entiendo mucho estos formatos de televisión en directo que no pretende informar, sino alarmar, como tampoco entiendo qué aportan las entrevistas, obviamente preparadas de antemano, en las que los ciudadanos de a pie dicen que hace mucho calor, que llueve mucho o que hace mucho viento, más que nunca, que en sus vidas han visto nada igual. A lo mejor el problema es mío, porque los medios, y aún más con las redes y los clickbait, dicen que es lo que la gente quiere. Tal vez sea responsabilidad de los medios ofrecer visiones alternativas, como la de buscar todas las causas de estos fenómenos y no solo el cambio climático, pero igual pido demasiado, como si pidiera que lloviera con ponientes en mi tierra mediterránea.