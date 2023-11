Zapatero defiende en València la amnistía porque “será buena para todos”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este viernes en València la ley amnistía dentro de la consulta a la militancia del PSOE para apoyar las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. “He votado un sí como una casa”, ha anunciado Zapatero quien ha pedido que siga “el Gobierno de coalición que ha llevado a España al mejor momento de su historia” y ha asegurado que lo único que termina "son las posibildades de la derecha de gobernar esta legislatura".

Ante un auditorio entregado, y recordando su papel durante la campaña electoral del 23J, Zapatero ha justificado que la ley de amnistía “beneficiará a todos” porque trae una "convivencia compartida". "Las mejores páginas de la democracia son con valentía, la mejor democracia es la que reconcilia y reencuentra", ha explicado el dirigente socialista quien ha comparado la medida de gracia con la ley de matrimonio homosexual que el PP llevó al Tribunal Constitucional “como siempre cuando hacemos políticas de alcance”.

Zapatero ha sido el protagonista del principal acto que la federación valenciana ha organizado para pedir el apoyo al 'Sí' en la consulta abierta hasta este fin de semana. No ha habido hasta la fecha voces críticas destacadas en el PSPV contra este proceso y se ha visto en la convocatoria del evento. Las butacas de la sede de la UGT en València se han llenado con los principales cargos del PSPV con rostros con responsabilidades parlamentarias, en ayuntamientos o dentro del propio partido.

En clave valenciana, el expresidente del Gobierno ha lanzado loas tanto a Ximo Puig como a Diana Morant. "Es el ejemplo que corresponde, ua persona cabal, demócrata, tolerante, un gran socialista, una gran persona, tu tarea la vamos a defender y hacer que se reconozca en la Comunitat Valenciana", ha dicho sobre el exjefe del Consell. "Esta es la mejor España, la España de Diana Morant, es lo que representa esta España abierta, moderna, sin complejos", ha dicho sobre la ministra de Ciencia.

"Votar sí a más empleo"

Tanto Puig como Morant han hablado antes que Zapatero. "Este reencuentro había que hacerlo sí o sí, la alternativa es el enfrentamiento permanente", ha señalado el secretario general del PSPV. Puig ha defendido la "España plural, la España real" y ha asegurado que el próximo gobierno llevará adelante una reforma de la financiación autonómica "y una condonación de la deuda de la Generalitat Valenciana". "Vamos a decir Sí a un gobierno de progreso, al pleno empleo, a mayor y mejor ciencia, a más feminismo y a más democracia", ha añadido Morant.

También han intervenido dos de los tres secretarios provinciales con la única ausencia de Samuel Falomir, responsable en Castelló, quien, no obstante, sí que había sido confirmado para el acto el jueves. "Nuevamente el Partido Socialista se echa el partido a la espalda pensando en el bien común", ha señalado Alejandro Soler, líder en Alicante. "Estamos aquí para apoyar sin fisuras a Pedro Sánchez y la decisión que vamos a tomar", ha indicado Carlos Fernández Bielsa, secretario general en Valencia, quien ha añadido que toca "estar a la altura de las circunstancias".

Previamente, la líder del PSPV en la ciudad de València, Sandra Gómez, ha destacado que el Partido Socialista "no hace leyes de amnistía para que caraduras no paguen impuestos (en referencia a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy), sino que los socialistas hacen leyes "para coser España". También ha participado el secretario general de la UGT PV, Ismael Sáez, quien ha indicado que "ante la encrucijada complicadísima no cabe otra alternativa decir que Sí" en la consulta a la militancia.