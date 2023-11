La alcaldesa de València, María José Catalá, remarcó sobre el escenario situado ante las Torres de Serranos que «no vamos a permitir que nadie chulee a València ni a la Comunitat Valenciana». «Esta es la València que grita por España», dijo Catalá. Y advirtió: «vamos a defender a València con las uñas».

«Estamos aquí para decir algo muy claro, no en nuestro nombre, no a la amnistía. Ni en nombre de España ni en nombre de la Comunitat Valenciana ni en nombre de València, teníamos que decirlo alto y claro. No vamos a permitir esta tropelía. No lo vamos a tolerar. Por eso decimos, no a la amnistía», gritó la alcaldesa mientras miles de valencianos la aclamaban y aplaudían.

Respecto a los líderes de la izquierda valenciana, a Ximo Puig, que celebró el viernes un gran acto con José Luis Rodríguez Zapatero, le advirtió que son los populares quienes están «en el lado correcto de la historia» y los socialistas «en el de la indignidad». Catalá acusó a los dirigentes del PSOE de «manosear el perdón y el diálogo» cuando lo que están haciendo, subrayó, es «comprar la Moncloa». «Lo que antes era sanchismo, hoy es socialismo: y ayer el socialismo se arrodilló al sanchismo», reprochó Catalá a las bases del PSOE por dar su apoyo mayoritario a los acuerdos de Sánchez. Asimismo, presumió la alcaldesa, «nuestra ciudad será doblemente leal a España, nos unimos a las ciudades de España que decimos no, que en València no lo vamos a tolerar. ¿Se intenta dar un golpe de Estado en España y no decimos nada ? Que no se perdona, que decimos no a la amnistía, porque cuando se delinque no se puede quedar impune y no se puede lanzar ese mensaje de impunidad a las futuras generaciones. Visca València i Visca Espanya», concluyó la lideresa popular interrumpida por una ovación.