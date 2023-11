"Hay un sentimiento antinegro global"

Nada más acabar este reportaje Moses cogió el bus para volver a su casa. Pasó la tarjeta y se sentó detrás, pero en mitad del recorrido el conductor paró. «Se acercó y me dijo que enseñara la tarjeta, se la enseñé y contestó que era robada y me tenía que bajar. No paró hasta que le enseñé mi documentación. Al final del viaje me acerqué yo y le dije que me había hecho sentir muy mal».

Estela es de madre migrante pero nacida en València. «Negra de mierda, vete a tu puto país... incluso algún escupitajo por la ventana. Eso ha sido mi infancia y yo soy del año 2000, no hace tanto tiempo», recuerda.

Demba llegó a València en diciembre para hacer un doctorado y alquiló una habitación. «Mis compañeros de piso son súper majos, todos son españoles. Pero la casera se enteró y les dijo ‘habéis traído a un negro que ha venido en patera a mi piso’. Ellos le contestaron que no, que estaba estudiando un doctorado, y su respuesta fue decirles que me podía ir a vivir a otro piso que tenía alquilado, donde estaban viviendo otros chicos rumanos. Mis compañeros le dijeron que eso no iba a pasar y que yo no me movía del piso».

Son tres casos del racismo cotidiano que viven las personas negras en su día a día. Está en la calle, en el trabajo, en el bus, en la universidad, en el centro de salud, en el banco, al alquilar un piso. No hace falta llamarse Vinicius Jr y ser jugador del Real Madrid. El racismo no está solo en los estadios, está impregnado en la sociedad con más o menos intensidad, insisten.

Ellos no tienen los focos ni los reflectores de un jugador de fútbol, pero combaten el racismo en la calle. «No para, está en todos lados», explica Moses. Existe, y si no se nombra no se puede solucionar. «A mi la sociedad no me debe nada. Yo soy valenciana y aquí hay muchísimas buenas personas que no toleran el racismo en su día a día. Pero hay que decir que existe, y hay muchas actitudes que se siguen viendo», cuenta Estela.

Mohamed, nacido en Ceuta, paseaba en bicicleta por València cuando un coche casi choca con una mujer. «El hombre salió del coche y empezó a decir insultos racistas a la chica, cuando la pobre solo estaba trabajando de repartidora. La chica se quedó parada mientras el hombre seguía y seguía. Así que intervine y le dije que la dejara en paz y que no tenía por qué decirle eso. Fue cuando la emprendió conmigo con insultos racistas y homófobos. Me cogió y me tiró de la bici de un empujón. Ahí fue cuando se dio cuenta de que se había pasado e intentó irse, pero justo intervino la policía», recuerda. Los hechos están denunciados en un juzgado por delito de odio y a la espera de juicio.

El pasado colonial

Tanto Demba como Estela señalan que el racismo no es algo exclusivo de los blancos. «A mi lo más grave que me han dicho fue un chico marroquí, por ejemplo, nunca me ha pasado eso con un español», asegura el joven. «Lo importante es señalar que hay un sentimiento antinegro global que proviene del pasado esclavista de muchos países europeos durante 500 años. Lo latino no te quita lo racista y lo africano tampoco», explica Estela.

Demba y Moses han vivido mil veces la misma experiencia. «En el autobús nadie se quiere sentar a tu lado. Ves que todo está lleno y la gente está de pie, pero nadie se sienta. Esas cosas ya no me importan, pero al principio me hacían sentir fatal. Prefiero enfocarme en las buenas personas», asegura Moses.

Todos ellos piensan que a largo plazo esta es una realidad que va a desaparecer en España. «La educación es clave, porque los niños crecen sin prejuicios, que crezcan con toda esa información y respetando a todo el mundo es algo súper importante. Además, hoy en día cualquier instituto público tiene niños hijos de migrantes. Yo soy optimista, pienso que esta generación que van a crecer todos juntos acabará derribando los prejuicios que hay hoy», sentencia Moses.