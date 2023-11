El PSPV se prepara para un periodo decisivo

La frase es de Aristóteles. «El déspota está dispuesto una y otra vez a propiciar guerras». El final de la aventura de la investidura aún es incierto. Todo parece orientado hacia un acuerdo inminente con el independentismo catalán, pero persiste un punto de incertidumbre cuando en el trato están los líderes del ‘procés’. Si no hay un vuelco de guión y prospera la investidura de Pedro Sánchez, el socialismo valenciano se verá obligado a centrarse en su futuro. La placidez de este periodo interregno se habrá acabado y más pronto que tarde comenzarán los movimientos internos.

La piedra angular de todo el proceso es Ximo Puig. Sus decisiones marcarán este tiempo. De momento, el expresident de la Generalitat ha aumentado sus viajes (discretos) a Cataluña y se ha movido en la sombra en pos del acuerdo que busca Sánchez. La primera decisión será de este último: hacer o no ministro al líder del PSPV. Está el precedente de la balear Francina Armengol, también derrotada en las autonómicas y elegida luego presidenta del Congreso, pero el papel de ambos en la historia reciente del PSOE es distinto. Puig y Sánchez han estrechado mucho su relación, pero el secretario general del PSOE suele actuar con memoria.

Además, ser ministro o no importa, pero ni siquiera será lo más importante en este periodo. Tampoco si hay investidura o no, si bien no tenerla alargaría unos meses más este tiempo de quietud obligada. Lo trascendente será qué decide Puig, si su voluntad es mantenerse al frente del PSPV e intentar ser candidato en las próximas elecciones autonómicas o prefiere estar cerca, vigilante para evitar guerras internas sangrientas, pero sin el protagonismo principal.

Ser ministro puede ser argumento tanto para una decisión como para otra. Puede considerarlo una oportunidad de reforzarse y ganar presencia para disputarle la presidencia de la Generalitat a Carlos Mazón. Y puede ser la forma de apartarse del primer plano orgánico por la puerta grande, sin el amargor en la boca de la última derrota electoral.

Es la gran decisión para el futuro del PSPV que continúa pendiente. «Eso es demasiado futuro», respondía Puig a este diario el pasado 15 de octubre sobre sus expectativas de seguir el frente de los socialistas valencianos y ser su candidato. «En política un año es una eternidad», resolvía.

El tiempo como enemigo

Así es, hay múltiples ejemplos cercanos de ello. No obstante, el tiempo, que hace más visible la ausencia de poder, aparece cada vez más como enemigo de las opciones del expresident (si en algún momento han sido reales).

Nada hay decidido, pero a expensas de los movimientos de Puig, se afianzan con discreción (pero con visibilidad) nuevos liderazgos. El binomio más claro es el que forman los líderes provinciales de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, que ya unieron sus intereses para plantar cara a las listas al Congreso de la dirección autonómica. Su principal activo es el grupo de alcaldes jóvenes que pueden agrupar. No cuentan, sin embargo, con grandes altavoces institucionales una vez que Bielsa se quedó sin la presidencia de la Diputación de Valencia.

Por otra parte están la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno y actual número dos del partido, Pilar Bernabé. Tienen el aparato institucional de la Moncloa y se las considera valoradas por Sánchez. No forman equipo, pero es difícil que pudieran competir ambas por el liderazgo porque sus entorno se rozan, a pesar de las diferencias: la ministra cuenta con la poderosa comarca de la Safor y Bernabé es fruto de València, bastión de ‘los Pelayo’ (dirigentes surgidos de las Juventudes). En su debe, no tienen una labrada potencia orgánica, pero ambas están más cerca de Puig que otros posibles aspirantes y eso sería viento a favor si las circunstancias se dan.

Eso es ahora, claro. Habrá que ver la relación de fuerzas el próximo otoño, con el congreso a la vuelta de la esquina. Eso sí, empieza a quedar atrás la dicotomía entre ‘ximismo’ y ‘abalismo’.

Con todo, volviendo al inicio, cualquier movimiento estará determinado por la decisión de Puig de seguir o apartarse. Y, como él decía en la citada entrevista, quizá el sucesor o la sucesora está hoy fuera de plano y entre sombras.