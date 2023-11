04·11·2023 20:07

Mazón: "Estamos en vías de la estabilización del incendio"

El president de la Generalitat, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ha realizado declaraciones a los medios allí congregados. Mazón ha destacado que el "día ha sido bueno, mañana tenemos una prueba de fuego, una prueba importante sino cambia el viento mañana". Además el presidente de la Generalitat ha señalado que "sí todo va bien esta noche, mañana podría ser el día que declararamos que está estabilizado y perimetrado". "El viento ha permitido que nuestros medios aéreos hayan podido salir hoy", ha matizado.

Las cifras del incendio

"En estos momentos en cifras estamos hablando de un perímetro de 60 kilómetros, 59.000 mil metros aproximadamente y 2.500 hectáreas de zona quemada". Además ha vuelto a reiterar que "estamos en vías de estabilizarlo. El viento ya nos ha jugado malas pasadas y no podemos dar nada por seguro. Hay que ir con mucha prudencia".

El presidente de la Generalitat ha dado las gracias a todos los efectivos y fuerzas de seguridad movilizados a la zona y que están trabajando sin descanso para estabilizar el fuego de Montitxelvo. Además, ha agradecido la cooperación de las comunidades autónomas vecinas como Murcia y Castilla la Mancha.

Causas del fuego

Con respecto a las causas del incendio ha matizado que "ya nos ha trasladado la delegada del Gobierno que no se descarta que sea una causa provocada. Vamos a esperar al final de esta investigación. Desde luego que si es provocado no es ningún amateur es alguien que sabe de esto". "Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos", ha concluido Mazón.