Cruce de culpas entre la consellera de Justicia, Elisa Núñez, y la oposición por el despido de los bomberos forestales de refuerzo apenas dos días antes de que se produjera el incendio de Montitxelvo. Núñez ha acusado a la "malísima gestión" del anterior gobierno del Botànic por no dejar dinero suficiente para mantener a 183 trabajadores de emergencias hasta final de año, hasta el punto que esta ampliación fue rechazada por Hacienda, mientras que PSPV y Compromís le han afeado no solo estos despidos "pese las advertencias" sino que además haya recortado esta partida para el próximo 2024.

La consellera de Justicia ha señalado que los presupuestos de su departamento para el próximo año supondrán "acabar con los excesos y la gestión manirrota" de la izquierda y de esto ha puesto de ejemplo a la SGISE, la Societat Valenciana de Gestió Integral de les Emergèncias, la entidad que gestiona al cuerpo de bomberos forestales. Así, ha detallado que solicitó a la Dirección de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda 1,2 millones de euros para ampliar contratos, pero que esta lo rechazó porque no era "posible hacerlo dentro de la legalidad".

"No se pudo renovar y 183 bomberos, que no 300, dejaron sus trabajos por una malísima gestión de la conselleria del Botànic", ha explicado la dirigente de Vox. En este sentido, ha detallado el proceso para renovarlos: el 5 de octubre mantuvo una reunión con la Dirección General del Sector Público para ampliar estos contratos, el 10 de octubre firmó la petición de la norma y que finalmente el 20 de octubre recibió el informe "desfavorable" de Hacienda para esta medida.

"La culpa no es de Hacienda, sino de la gestión irresponsable del Botànic y del equipo director anterior (de la SGISE) que no dejó fondos ni la masa salarial aprobada" de la SGISE, ha señalado al tiempo que ha indicado que le habían dicho que esta ampliación era "un mero trámite", pero "no era verdad". "El Botànic la hacía sin informes preceptivos y sin respetar la normativa", ha agregado. De hecho, ha recordado que a mediados de octubre tomó la decisión de destituir al gerente y a los responsables de recursos humanos de este ente y anunció actuaciones frente a las "irregularidades" de esta.

Las explicaciones de la consellera no han convencido a Compromís y PSPV. Jesús Pla, por parte de los valencianistas, y Alicia Andújar, de los socialistas, han reprochado que se haya descendido el presupuesto para prevención y extinción de incendios a pesar de la "emergencia climática" y que después de no disponer de los fondos para renovar los contratos haya recortado otros 13 millones en la SGISE, entidad que reduce en 9 millones su cuantía para 2024. "No los ha contratado porque no ha querido, sus presupuestos son una bomba incendiaria", le ha señalado Andújar. "¿Por qué no los presupuestan ahora?", le ha preguntado Pla.

Por su parte, desde Londres, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado partidario de "abrir un proceso de diálogo" con los brigadistas forestales para abordar los refuerzos del servicio de prevención de incendios fuera del verano, unas conversaciones que se realizarían de cara al próximo año, ya que en 2023 el Consell está "atados de pies y manos" por el presupuesto de la Generalitat que aprobó el Botànic para 2023. Mazón ha recalcado que el de 2023 es "el presupuesto de Puig, de Compromís y de Podemos", por tanto, "no podíamos incumplir estas condiciones".

Contra la amnistía

No ha sido el único punto en el que las formaciones de la izquierda le han acusado de llevar a cabo recortes. El otro ha sido respecto a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, las víctimas de violencia machista y el turno de oficio. "Vamos a garantizar una mejor atención a las víctimas, a todas por igual, porque todas merecen protección", ha explicado Núñez. "Curiosa forma proteger a las víctimas bajando un 3 % la partida y sobre todo, la destinada a la justicia gratuita", ha indicado Pla. "La violencia de género ha dejado de ser un objetivo para el Consell, ni siquiera las contempla en las cuentas", ha añadido Andújar.

Pero más allá de los números de los presupuestos, Núñez ha aprovechado la intervención parlamentaria para cargar contra el Gobierno de España en funciones y la negociación por la ley de amnistía. La titular de Justicia ha acusado a PSPV y Compromís de ser "cooperadores necesarios" para sacar adelante la ley de amnistía, "aplaudir como focas" a la amnistía y "reconocer que el golpe separatista no fue un crimen". "Hay una ley para los robagallinas y otra para los delincuentes poderosos", ha sentenciado.