El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que no le gustan "las manifestaciones en la puerta de los partidos" en relación a las concentraciones convocadas por la extrema derecha esta tarde en las sedes del PSOE de distintas ciudades contra la amnistía porque "no son lo más acertado", aunque ha señalado que "entiende que la gente esté muy soliviantada en España y muy indignada con lo que está pasando" en el marco de las negociaciones de PSOE y los partidos independentistas para la investidura.

Así se ha pronunciado a su llegada a la feria internacional de turismo World Travel Market (WTM) de Londres, en declaraciones a los medios preguntado por la convocatoria de manifestaciones simultáneas previstas para este lunes en varias ciudades, entre ellas València. Mazón ha expuesto que el PP organizó "una gran manifestación de libertad, de igualdad, de lucha contra la ruptura de España, a favor de la cordialidad, a favor del encuentro" y de la Constitución que "se está rompiendo" y con cuyos valores "algunos ya están mercadeando, con los que se está extorsionando".

No obstante, ha añadido: "A mí las manifestaciones en la puerta de los partidos no son las que más me gustan. No me gusta irme a la sede de los partidos por muy en contra que esté de ellos, no creo que sea lo más acertado. En cualquier caso, entiendo que la gente esté muy soliviantada en España y muy indignada con lo que está pasando", ha zanjado. Asimismo, preguntado por si teme que la incertidumbre política afecte al turismo, ha indicado que "la estabilidad política y social en España no nos juegue una mala pasada".

Mazón ha lamentado que "la incertidumbre siempre es mala" y que, en términos económicos, "que ahora mismo haya un proceso de incertidumbre o de guerra alrededor de Israel hace que, por ejemplo, destinos turísticos como Turquía a lo mejor lo vayan a pasar mal". "Ahí tenemos una oportunidad turística. Con toda nuestra solidaridad a los que lo están pasando mal, pero en términos turísticos, los flujos son los que son", ha comentado.