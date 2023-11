El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha aseverado este miércoles sobre los incidentes violentos ocurridos en las protestas contra la ley de amnistía que "cualquier clase de protesta, por legítima y comprensible que sea, no puede convertirse en un ejercicio de violencia". El jefe del Consell condena así los hechos ocurridos anoche tal como le ha exigido la oposición y después de que lo hayan hecho ya Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid y Alberto Núñez Feijóo, el líder nacional del PP.

"Cuando esto sucede, la razón que asiste a las protestas se pierde", ha alertado Mazón durante la clausura de un foro universitario en Castelló, donde ha proclamado: "Que a nadie le quepa duda de que protestaremos donde haga falta, y lo haremos a la luz del día. Y si es de noche, no lo haremos con bengalas, capuchas ni pasamontañas; nos iluminaremos con nuestros móviles para que se nos vea la cara, para que sepan quién somos, para que sepan que no tenemos miedo, y para que sepan exactamente cuántos somos".

Mazón ha precisado: "los contextos de discordia y división no benefician en modo alguno a quien desde la pluralidad política trata de ejercer la protesta sensata y sentida, además de firme o contundente". El también presidente del PPCV ha destacado que la firmeza "no está reñida con la moderación", y ha puesto como ejemplo de ello la "manifestación multitudinaria" en València del domingo -en referencia al acto protagonizado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la amnistía del 'procés- "para gritar con contundencia en mi nombre no".

Ese "ejercicio de protesta pacífica es el ejemplo que debe seguir cualquier manifestación que pretenda conseguir objetivos legítimos en una democracia moderna", ha defendido el president de la Generalitat, quien ha condenado "la violencia, en todos sus términos, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija".