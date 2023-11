Merino rechaza que los presupuestos tengan partidas "ficticias" como con el Botànic

La que fuera la encargada de presentar el pasado 30 de octubre las líneas genéricas del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2024 ha sido la responsable de cerrar las comparecencias de los consellers en las Corts. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha defendido tanto las partidas de su departamento como las de Presidencia además, claro, de reivindicar la elaboración general de las cuentas de las que ha destacado que no incluyen "la partida ficticia de 1.300 millones que antes el Botànic ponía de forma sistemática".

"No vamos a dejar de reivindicar una financiación justa, pero no poniendo una cifra en los presupuestos", ha expresado Merino. La responsable de las arcas públicas valencianas ha diferenciado esta partida "ficticia" de 1.300 millones que incluían el anterior Consell con otras incluidas por el gobierno valenciano que dependen del Estado y que son ingresos "no garantizados" como los 930 millones del FOGA (atención a pacientes de otras autonomías), 662 millones de Dependencia o 466 millones de "compensación" por las bajadas del IVA de la luz.

Según ha desgranado Merino, estas partidas "no tienen nada que ver" porque sí que tienen "un aval y un sustento" con "informes técnicos" y que, además, "hay una norma detrás", una forma de contestar a las críticas de PSPV y Compromís. "Continúan dejando partida Foga o dependencia que no las cobramos históricamente y son igual de reivindicativas que los 1.300 millones", ha señalado Aitana Mas, de Compromís, mientras Jose Muñoz, del PSPV, les ha criticado que se fijen un déficit del 0,3 cuando el Gobierno ha comunicado a Bruselas que ha de ser del 0,1 %.

"No sé si lo hacen por confrontar con el Gobierno o para hacer crecer la deuda que les preocupa", ha indicado Muñoz quien, además, le ha reprochado a Merino que no apoye la condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC para las autonomías. La consellera, por su parte, le ha respondido que ese 0,3 % no ha sido comunicado de forma oficial por el Gobierno como tampoco las entregas a cuenta al tiempo que ha calificado esa quita de "parche" del que ha dicho no "renegar", pero ha pedido ser "tomados en serio".

"Optimización del sector público"

Asimismo, ha mostrado su preocupación porque el año que viene se pagarán 800 millones en intereses de la deuda, más del doble que en 2023 (un 112 % más). Dentro de los grandes números globales de la que es la responsable, Merino también ha dicho que el sector público instrumental (las empresas públicas) está "desproporcionadamente montado" y ha pedido "optimizarlo" ante las críticas de nuevo de la oposición por el recorte a entidades como el Instituto Valenciano de Finanzas, Labora, el Ivace o Ferrocarrils de la Generalitat.

Sobre las partidas concretas, la consellera de Hacienda ha destacado que su departamento ha incorporado a los presupuestos tres proyectos sobre la gigafactoría de Volkswagen: el centro de formación Campus Batery, la planta fotovoltaica que suministrará a la fábrica y la estación intermodal que empezará sus obras en el primer trimestre de 2024. También las obras para comunicar el Puerto de Sagunt con el corredor mediterráneo.

Respecto a Presidencia, ha recordado que este departamento ahora tendrá un presupuesto de 139 millones del que destaca su "defensa del municipalismo". De hecho, su principal partida serán 50 millones para el Fondo de Cooperación Municipal por los 40 que se presupuestaron el año anterior, un incremento destacado después de la batalla legal que supuso este programa durante la etapa de Mazón como presidente de la Diputación de Alicante.

Presidencia ahora también lleva las competencias de Transparencia y Defensa del Autogobierno, que incluye Memoria Democrática, que la diputada socialista, Mercedes Caballero, ha criticado que bajase un 54 % pese a señalar que mantenían los compromisos del anterior gobierno. Mas también le ha reprochado el recorte del 12 % en Transparencia y del 11 % en Participación respecto al anterior presupuesto.