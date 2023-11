Ante las críticas de la oposición por el "recorte" del 15 % en las cuentas de su conselleria, la titular de Turismo, Innovación, Industria y Comercio ha acabado señalando: "Los presupuestos son menores que el año pasado, pero son serios y responsables". Ha sido el alegato con el que Nuria Montes ha tratado de defender en las Corts el proyecto presupuestario de su departamento para 2024, que tiene una bajada del 15,6 %. "Son unas cuentas para un nuevo ciclo, para lograr una comunidad más próspera, abierta, dinámica e inclusiva", ha indicado.

La consellera ha comenzado su exposición con el "cambio de enfoque" de la conselleria al "aglutinar todas las competencias en materia empresarial" (Turismo, Innovación, Comercio e Industria) que antes se encontraban en varios departamentos. "Da una mayor coherencia", ha dicho. Así, ha admitido que su plasmación en las cuentas conlleva un descenso del presupuesto, pero "no implica una reducción de las actuaciones reales". "Bastará una buena gestión para superar el gasto real" de 2023, ha justificado.

Los primeros 35 minutos han sido para desgranar las cuentas, partidas y objetivos. Volver a ser la segunda autonomía más exportadora, que el peso de la industria suponga el 20 % del PIB, crecer en turistas y en gasto medio, potenciar la innovación y mejorar la gestión administrativa para que la Generalitat sea "un faro" de la actividad empresarial y no "una rémora burocrática". Sin embargo, los turnos de la oposición se han centrado en criticar que por mucho que se sitúen estos objetivos, "curiosa manera de apoyarlos bajando los presupuestos".

Montes ha tenido enfrente a dos exconsellers del Botànic y puntales de sus respectivos partidos: Vicent Marzà, de Compromís, y Arcadi España, del PSPV. El primero ha ahondado en que la única "coherencia" que existe en su gestión entre las diferentes competencias "son los recortes". "Apoya a la innovación, la industria, el comercio o la cerámica y a todos les recorta", ha indicado antes de precisar que no, "a todos no". Y ha afeado que mantenga "intacta" la línea de ayudas a Hosbec, la patronal turística de la que fue secretaria general. "Es usted la consellera de Turismo, Innovación, Industria y Comercio, no la consellera de la patronal de turismo", ha sentenciado.

"Riesgo"

Por su parte, España ha lamentado que este departamento sea el segundo con mayor tijerezado de las diez áreas que componen el Consell lo que, ha indicado, supone un "riesgo" para la Comunitat Valenciana al reducir las partidas para los "motores económicos" de este territorio. "Recortar en estas inversiones es el recorte del futuro de mañana", ha expresado al tiempo que ha puesto de ejemplo el descenso de las inversiones en la Agencia Valenciana de Innovación, el Ivace o Turisme Comunitat Valenciana.

"Podríamos haber pintado unos presupuestos expansivos como los suyos, pero nos llevaba a un camino sin retorno y quebraba", ha replicado la consellera. Montes ha indicado que se ha quitado el presupuesto "superfluo, la grasa, lo que no sirve" y se ha puesto solo "lo que sé que voy a hacer este año". Así, ha insistido en que se ha "mantenido e incrementado aquellas partidas esenciales, al corazón de la empresa" mientras que se han eliminado las partidas "ideológicas" y que "no tenían beneficio para la Comunitat Valenciana".

Así, entre estas líneas que se han mantenido o incrementado ha señalado que el Programa de desarrollo tecnológico haya crecido un 36 %; la línea para fomentar la innovación de municipios crece un 12 %; un 10,7 % lo hacen los fondos para reindustrialización o un 150 % los fondos para proyectos estratégicos 150 %. Asimismo, ha afeado el bajo nivel de ejecución de algunas de estas partidas anteriormente, que estaban "mal diseñadas" y ha indicado que en Turismo ha sido donde más se han eliminado líneas de ayudas "porque no tenían nada que ver".

Choque tasa turística

El otro punto de debate entre Montes y la oposición ha sido la tasa turística, que el Consell suprimirá el viernes en el pleno. "Hay cosas que no acabo de entender: eliminar una tasa que no existe y crear un vuelo que ya existe", ha indicado España sobre el anuncio del Consell de un vuelo "directo" con Nueva York desde València con escala en Londres. "Están haciendo el ridículo", ha añadido Marzà. Así, sobre la subida del IBI y la tasa de basuras de basuras en Benidorm (del PP), Montes ha reivindicado la necesidad de tratar la "infrafinanciación" de los municipios turísticos, "pero en ningún caso con la tasa turística".