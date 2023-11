La afirmación que encabeza este artículo describe la actual situación del acuerdo de París. Dicho tratado, ratificado por casi todos los países del planeta y que sustituye al protocolo de Kioto, manifiesta el compromiso de los mismos por reducir, de forma progresiva, la emisión de gases de efecto invernadero, mediante distintas medidas. Una de las principales consiste en apostar por las energías renovables, en objetivo de reducir el uso y extracción de las fósiles, por su directa relación con el calentamiento global. Y, según un estudio recientemente publicado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, junto con otros organismos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los principales productores de energías fósiles no solo no planean frenar su extracción y explotación, si no que están decididos a aumentar las mismas. Por tanto, no solo hablamos de una extrema vulneración de un acuerdo ratificado, si no de una gigantesca irresponsabilidad por parte de dichas naciones, que quizá no comprenden la urgencia de promover cambios en este ámbito para revertir la situación a la que estamos exponiendo a nuestro planeta.