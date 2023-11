Mientras el PSPV pide contundencia en las condenas a las movilizaciones ante sus sedes contra las negociaciones sobre la amnistía con los partidos independentistas catalanes y el PP rechaza la violencia y llama a movilizarse de forma "moderada" este domingo, Vox llama a seguir saliendo a las calles "para defender España". El vicepresidente del Consell y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha alzado la voz también tras los disturbios de ayer en Madrid y ha anunciado que propondrá a sus socios de gobiernos en la Generalitat del PP "que intente movilizar a la sociedad contra el 'golpe de estado' de Pedro Sánchez".

"Sin ningún ánimo partidista, no va a ser algo del PP, no va a ser algo de Vox, es que la sociedad civil pueda tener cauces para mostrar su indignación, su malestar y su contrariedad ante este golpe de Estado que desde el propio Palacio de La Moncloa se está intentando dar" para investir a Sánchez presidente, ha afirmado Barrera.

Los españoles no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el Sanchismo y sus socios bilduetarras y golpistas, quieren romper nuestra patria a cambio de perpetuarse en el poder. pic.twitter.com/YxhfHA12KU — Vicente Barrera Simó (@BarreraSimo) 8 de noviembre de 2023

Barrera ha señalado a los medios de comunicación que los Gobiernos que "aún están bajo el control o bajo el amparo de partidos constitucionalistas", y no considera que el PSOE lo sea, tienen que llamar a hacer concentraciones para que la sociedad civil tenga "cauces para mostrar su indignación, su malestar y su contrariedad". Respecto a si tiene previsto ir a las concentraciones frente a las sedes socialistas, ha reiterado que según le "coja el cuerpo", aunque en principio no tiene pensado acudir, pero ha animado a la gente a movilizarse y ha condenado "enérgicamente" que si en ellas hay "algún grupúsculo que no es pacífico" caiga sobre ellos "todo el peso de la ley".

"Si en las manifestaciones hay grupúsculos violentos, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley"

Según ha dicho, en esas concentraciones no son solo hay "votantes del Partido Popular o de Vox, hay muchísima gente socialista, que está muy molesta y muy indignada". Preguntado sobre si compara esta situación con el golpe de Estado de 1981, ha indicado: "aquello fue con armas, esto es sin armas, esto es en cámara lenta y aquello fue rápido", pero "cualquier forma de soliviantar nuestro marco constitucional, nuestra legalidad vigente, es un golpe de Estado, Condenamos el del 23 F, condenamos el del 17 y también condenamos este".

A su juicio, las concentraciones frente a las sedes socialistas son "fruto del hartazgo, del cansancio, de la indignación, del malestar de millones de españoles" ante "los golpistas de ERC, de Junts per Catalunya, los Bilduetarras" y todos los que "quieren acabar con la unidad de España".

Considera "normales" las manifestaciones

El número dos del Consell ha considerado "normal" que la gente "salga a manifestarse, siempre pacíficamente", porque "toda muestra de descontento popular en la calle" tiene que ser pacífica y no apoyarán las que no lo sean, pues no es posible quedarse "de brazos cruzados" ante el intento de "romper el consenso constitucional". Barrera ha afirmado que no le consta que Vox haya llamado "a la desobediencia" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que han dicho "no deben obedecer órdenes que sean ilegales", y ha afirmado que quienes "permanentemente atacan e intentar acabar" con ellas son los socios del Presidente del Gobierno.

El vicepresidente primero del Consell ha afirmado que el actual Gobierno de España es "absolutamente ilegítimo, porque hace todo lo contrario a lo que ha dicho que va a hacer", y un Gobierno "ilegal", porque "está cometiendo cohecho" al utilizar "todo el aparato del Estado para un fin personal", que Sánchez "sea presidente al precio que sea".