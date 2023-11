Las últimas noticias sobre el agujero de ozono en la estratosfera vuelven a ser preocupantes. Este año se han vuelto a medir niveles muy bajos de ozono sobre la Antártida. Y llevamos unos últimos años así. El pasado 16 de septiembre el agujero de ozono —realmente un adelgazamiento de la capa de la ozonosfera— alcanzó un tamaño de 26 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente tres veces la superficie de Brasil. Se han publicado diversas investigaciones recientemente que intentan explicar la causa de la amplitud de este adelgazamiento de la ozonosfera sobre el polo Sur. No hay una unanimidad. Algunos autores señalan que el notable incremento en el consumo de cloruro de metileno, compuesto utilizado en disolventes industriales y que no fue incluido en el listado del protocolo de Montreal podría estar detrás del aumento del agujero de ozono experimentado en los últimos años. Otros investigadores señalan que los vientos en la alta troposfera y baja estratosfera antártica cada vez serían más veloces y eso impediría el intercambio de masas de aire, enfriando progresivamente la atmósfera en las capas bajas de la estratosfera. Y esto estaría ocasionando la destrucción de moléculas de ozono. Tras la publicación hace unas semanas de los datos de extensión de la capa de ozono a finales del invierno antártico —a finales de nuestro verano boreal—, algunos estudios están señalando que este patrón de adelgazamiento de la capa de ozono sobre el polo Sur podría estar directamente relacionado con la erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ocurrida en enero de 2022, pero cuyos efectos se estarían produciendo justamente ahora sobre la estratosfera antártica. Recordemos que la erupción resultó en la inyección de cantidades sin precedentes de vapor de agua en la estratosfera, aproximadamente 50 millones de toneladas, que alcanzaron la estratosfera antártica a finales de 2022. El incremento de vapor de agua habría intensificado la formación de nubes estratosféricas polares, facilitando las reacciones químicas que aceleran la destrucción del ozono. Este vapor habría contribuido a la refrigeración de la estratosfera antártica, dando lugar a un vórtice polar —del polo sur— más potente. Se trata de un razonamiento bastante lógico para explicar el aumento en la extensión del agujero de ozono en este último año. Pero la tendencia no muy favorable de los últimos años aleja las buenas perspectivas sobre el posible cierre de este agujero de ozono que los pronósticos señalaban para los próximos veinte años.