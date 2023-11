La niebla es un hidrometeor que se produce por la inversión térmica. Por tanto, aparece más a menudo cuando tenemos la llegada de una masa de aire cálida. Los días que tenemos niebla hay lugares de un territorio determinado que pueden tener anomalías térmicas positivas y otros que tienen negativas. Esto depende de la estación astronómica del año, de la continentalidad del lugar y de la situación topográfica y geográfica del mismo. Así a finales de primavera ya inicios del verano a menudo hay oleadas de calor y las temperaturas pueden ser más bajas de la media, por tanto, tenemos anomalías térmicas negativas, en lugares costeros por la aparición de la niebla que no deja subir la máxima y por el efecto termorregulador del agua del mar que en esa época está relativamente fría. En cambio, la misma niebla a finales de verano y el otoño cuando el agua del mar está relativamente cálida después de calentarse todo el verano y alcanza las temperaturas máximas a finales de agosto, la niebla durante advecciones cálidas implica temperaturas altas en la costa. También en lugares del interior, por ejemplo en el Pla de Lleida, con fuerte continentalidad, la niebla que raramente aparece en verano implica temperaturas altas, ya que se deshace rápido y no deja bajar la mínima y la máxima es muy alta en estos días, mientras que en invierno la niebla con advecciones cálidas da anomalías térmicas a menudo muy negativas, especialmente cuando la niebla es persistente por efecto de retroalimentación negativa. La inversión térmica asociada a la niebla produce un aumento del grosor del espesor de la niebla que cada día se va enfriando y no se deshace ya que la altura del sol es insuficiente para ello. En las partes elevadas de las zonas montañosas la niebla con advecciones cálidas siempre implica anomalías térmicas positivas ya que siempre estamos en la parte superior de la inversión térmica, y por tanto dentro de la masa de aire cálida, tanto en verano como en el invierno.