El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró ayer en Almassora respecto de la manifestación convocada hoy por el PP contra la amnistía a los políticos independentistas catalanes y los acuerdos para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, que «os vamos a manifestar en paz, con sosiego y calma, pero con determinación, fuerza y reivindicación. Y esto lo hace posible la España constitucional, la del encuentro, la concordia y la España plural y unida que nos hemos dado durante 40 años y que algunos quieren pasar página, rompiendo las mejores páginas de toda la historia de España».

Mazón reiteró ayer que el Consell no descarta ninguna acción ante las implicaciones de la investidura de Sánchez. En su visita a Almassora, a Mazón le preguntaron los medios de comunicación si el Consell va a organizar acciones institucionales contra la amnistía y el presidente de la Generalitat respondió que, «como los límites se los ha cargado Sánchez, esperamos que la situación empeore aún más y, por tanto, no descartamos nada. Veremos el texto de esa ley, cómo se produce la investidura, las decisiones que se toman, ninguna halagüeña a favor de la igualdad»

Así las cosas, el Consell «se reserva todas las acciones sociales, en la calle, en los juzgados, en las instituciones. Todas las acciones están sobre la mesa, porque vamos a exprimir nuestras competencias y nuestra voluntad de reivindicar la Comunitat Valenciana al máximo, porque la situación es de máxima desigualdad y de máxima importancia». Acto seguido le preguntaron si esas acciones podían incluir un recurso al Constitucional y su respuesta fue reiterar que «no descartamos nada. Esperamos cualquier cosa de Sánchez, que está superando todos los límites», aunque concluyó que «responderemos proporcionadamente».

Catalá

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, auguró «una asistencia masiva» a las protestas convocadas este domingo por el PP contra la «cesión absoluta» de Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo para su investidura y animó a participar en la que se celebrará en la ciudad. «Esto no es un movimiento político, es un movimiento social» que se debe, aseguró, al «descontento» que existe «en la calle».atalá, en declaraciones a Europa Press tras visitar este sábado el festival tecnológico ‘VLC Tech X-perience’ en la plaza del Ayuntamiento de València, insistió en que la convocatoria que lanzan los ‘populares’ «no está asociada a ningún partido político».

«No es una cosa del PP, no es una cosa de Vox, es un tema social», añadió antes de remarcar que asistirán personas que «no están afiliadas a ningún partido» y que tienen «la necesidad de salir a la calle». La primera edil consideró que el PSOE y a la izquierda «harían bien en reflexionar» en que «estos movimientos no son una cosa vinculada al PP o a Vox», sino que es «un tema y un movimiento social» debido al «mucho descontento que hay en la calle». «Hay gente que no está afiliada y que no es simpatizante de ningún partido, y que tiene la necesidad de salir a la calle y expresar que no está de acuerdo con esto», ha subrayado.

La manifestación de Valéncia estará liderada por la propia Catalá, así como por elvicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular, Esteban González Pons, y el presidente provincial del PP, Vicent Mompó. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá a la de Alicante.