"Son obras de un nivel espléndido que le dan un plus a la ciudad"

Un millar de personas agotó ayer las entradas del Centro de Arte Hortensia Herrero en su primer día de apertura. Los visitantes quedaron impactados por la calidad de las obras de arte contemporáneo que forman parte de la colección de Hortensia Herrero (vicepresidenta de Mercadona y mecenas). La mayoría confesó que no esperaba un nivel tan alto de la exposición tras recorrer las salas durante unas dos horas e incidió en que eleva el nivel de la oferta cultural de la capital del Túria. Al centro pueden entrar 1.000 personas al día, 100 cada hora. Algunos visitantes confesaron mientras recorrían las diferentes salas que habían comprado la entrada con un mes de antelación. De hecho, ahora mismo hay más de 4.700 entradas vendidas para los próximos días. La visita hoy es gratis, pero está todo reservado.

Los visitantes apuntaron que estaban impresionados tanto por el contenido artístico como por la reforma del Palacio de Valeriola. Antonio Arlandis, que accedió al recinto nada más abrir, reconoció que había disfrutado. "Me ha gustado mucho. La recuperación del edificio es magnífica. Las obras son de un nivel espléndido y le dan un plus a la ciudad. Se nota que Hortensia Herrero ha sido muy bien asesorada o sabe mucho ya que hay piezas muy buenas. El artista que más me ha gustado ha sido David Hockney, pero hay muchas cosas interesantes como obras de Soto, Kiefer o Baselizt", señaló Arlandis.

Vocación internacional

La colección, según destacan los responsables del centro, tiene una "clara vocación internacional", con artistas contemporáneos "de prestigio reconocido" que se encuentran en las colecciones de museos como el MOMA (Nueva York), el Tate Modern (Londres) o el Pompidou (París), entre otros. La primera presentación de esta colección, con la que ha abierto sus puertas el Centro de Arte Hortensia Herrero, incluye más de 100 obras de casi 50 artistas. Nombres como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor, Mat Collishaw, Cristina Iglesias, Manolo Valdés, Michal Rovner, Ann Veronica Janssens, Eduardo Chillida o Tony Cragg son algunos de los casi 50 artistas que tienen alguna obra en alguna de las 17 salas expositivas. Junto a ellos, artistas "de renombre internacional" como David Hockney, El Anatsui y Peter Halley, o los españoles Miquel Barceló, Blanca Muñoz, Julio González, Antonio Girbés, Juan Genovés o Joan Miró.

Coherente y armónica

Andrés Fernández, otro visitante que también entró a primera hora, subrayó que la exposición "es muy coherente y armónica. El edificio, el espacio y las obras forman un conjunto que fluye. Me ha gustado mucho. No esperaba ni tanto nivel ni que me gustara tanto". Fernández añadió que lo que más vale gustó fue un videomontaje de David Hockney de las cuatro estaciones. "Yo hasta ahora no acaba de entender ni de disfrutar este tipo de propuestas, pero me ha gustado mucho. También hay un videomontaje que es un homenaje a las fallas que va a triunfar", subrayó.

Interés

El centro ha despertado el interés de visitantes del resto de Europa. El irlandés Colin Corrigan apuntó que había descubierto la instalación por casualidad, pero admitió en medio de la visita que le estaba cautivando. "No había escuchado mucho del centro antes de venir. Buscaba una galería de arte que estuviera abierta en sábado y he venido. El edificio es hermoso y la arquitectura, muy interesante. Estoy impresionado. Me gusta el arte moderno aunque no soy un experto", afirmó.

Agotadas las entradas gratuitas

La expectación que ha generado la apertura del centro ha provocado que para todos los domingos que quedan de 2023, de acceso gratuito, se hayan agotado las entradas. La artista y gestora cultural valenciana Yasmina Olivas coincidió con el resto de entrevistados por Levante-EMV en que "es una pasada de museo". "Llevamos muchos años esperando algo así en València. Es una colección muy importante de arte moderno y de artistas contemporáneos. A València le hacía falta un museo como este. A mí lo que más me llama la atención es tener artistas tan potentes en València. Me ha impresionado mucho", destacó Olivas.