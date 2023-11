El valor de la negociación política

Negociar en política, como en la vida, es encontrar espacios comunes. Lo inicial es tener claro un objetivo, un horizonte al que llegar de la mano o, al menos, en el mismo barco. En la semana en la que se ha cerrado un pacto entre el PSOE y Junts per Catalunya con todo el terremoto social que ha supuesto, vale la pena pararse a observar el valor de una negociación. . ¿Hay límites que no hay que sobrepasar? ¿Para qué sirve negociar? ¿Fortalece la democracia?

La Universidad Católica de València (UCV) estrenará el próximo marzo un diploma específico sobre negociación política que contará como docentes con figuras políticas en activo y expertos en comunicación política y discurso. En un escenario de polarización de bloques y discurso, Levante-EMV habla con algunos profesores de este futuro curso, así como el equipo impulsor del proyecto.

Para Ginés Marco, profesor de Filosofía Política de la UCV e impulsor del diploma, en un momento sin mayorías absolutas, es "imprescindible" distinguir entre «la identidad y las características accesorias, lo presente y efímero».

«No se puede perder la identidad en una negociación porque esta no es el fin, sino el medio"

El límite en una negociación, dice, es la identidad. «Vivimos una fase de esclavitud aritmética. Somos rehenes de la aritmética parlamentaria», pero hay límites. «No se puede perder la identidad en una negociación porque no puede ser un fin, sino un medio», completa.

Critica que en la actualidad «se ha perdido la voluntad de acordar y lo que antes era factible parece inviable» en un contexto de polarización y bajo la máxima de «puedes tener razón, pero yo no quiero estar de acuerdo», señala el experto. Habla de dejar atrás las siglas políticas y encontrar un punto de «equilibrio a largo plazo». Concreta que se refiere a acuerdos más allá de los partidos políticos. Consensos transversales.

Dice Ginés Marco que «no podemos vivir instalados en el presentismo porque aboca a la caducidad política», es decir, borra de un plumazo toda la experiencia histórica entorno a la cultura política y de negociación. En este sentido, llama a no avergonzarse de la Transición española porque «fue un ejemplo de priorizar lo que nos une y no lo que nos separa». Defiende volver a encontrar esos equilibrios y consensos sin estigmatizar a tus «adversarios» políticos «que no tus enemigos» pues, "no pueden convertirse en eso". ¿Por qué? Encallarse en lo diferencial tiene el riesgo «de perder el legado histórico».

La Transición como ejemplo

A la Transición hacen referencia también Borja Sanjuan, concejal del PSPV en València y Fran Carrillo Guerrero, consultor político y director de «La Fábrica de los Discursos» y exsenador de Ciudadanos, ambos futuros docentes de este curso de la UCV. El primero señala que la historia española reciente «es fruto de una negociación de personas distintas que superaron sus diferencias en un contexto de conflicto político» y el segundo dice que este acuerdo fue «ejemplo mundial» por lo que señala lo «paradójico que resulta que ahora se apriece un deterioro político en un contexto más estable». La polarización «enfrenta» y hay que tender a lo contrario, a entenderse, dicen ambos.

"Vale la pena renunciar a máximos para conseguir mínimos comunes"

Para Sanjuan, no acordar es «romper la convivencia» y defiende que «vale la pena renunciar a máximos para conseguir mínimos comunes. Ser capaz de renunciar a máximos define la democracia». Pero también critica que ahora se cuestiona la legitimidad para sentarse a negociar. «Hay fuerzas políticas que cuestionan la legitimidad de negociar y eso pone en riesgo la democracia», señala y añade que es "inédito" que el PSPV tenga que defender "su derecho a sentarse a negociar" y "una anomalía" que en medio de una negociación se "hostigue" a las partes, como opina que ha ocurrido con la de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya y las manifestaciones, algunas violentas, contra el acuerdo.

Lo primero "es reconocer la legitimidad de ambas partes a sentarse a hablar". Y eso, señala, «No debería ser difícil». Eso sí, hay que descartar el supuesto que afirma que el adversario es el enemigo, porque «el coste del desacuerdo es alto».

Para reforzar la cultura de la negociación es necesario, según Sanjuan "garantizar la legitimidad de hacerlo" y tener claras "las renuncias" para evitar odio al de enfrente, señala, haciendo referencia a las manifestaciones contra el PSPV de los últimos días. El objetivo debe ser encontrar un acuerdo "en el que se sienta cómoda la mayor parte de la población, y no solo las personas que han votado, sobre todo si eres un gestor de lo público y tienes una responsabilidad de gobierno", concluye.

"No todas las negociaciones son constructivas"

Por su parte, Fran Carrillo enmarca la negociación en todos los ámbitos de la vida. Desde el personal, el profesional y también el político, que no se entiende sin diálogo y debate, según explica. De hecho, tiene claro su titular: "El debate es la vitamina de la democracia y contra la polarización".

"El debate es la vitamina de la democracia y contra la polarización"

Con todo, matiza que "no significa que todas las negociaciones sean constructivas ni pertinentes, no hay que viciar la legitimidad democrática", resume Carrillo, que emplaza a hacerse las siguientes preguntas: ¿La negociación vulnera el estado de derecho?, ¿Contribuye a la mejora y refuerza la democracia?. Profundizar en el consenso es el camino, según Carrillo. Para ello, cree que "se ha de saber cuáles son los límites, porque sino, todo vale". Hablar y acordar con el que piensa diferente es el método pero hay que poner "ciertas barreras que no son discutibles". "¿Hasta dónde puedo ceder? Es clave tenerlo claro".