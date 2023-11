El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha exigido este lunes al ministro del ramo, José Miñones, que mantenga el MIR único para toda España y no se descentralice su gestión ya que "supondría una nueva desigualdad entre españoles". Gómez ha realizado estas declaraciones tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada por videoconferencia, en la que el ministro se ha comprometido a atender la reivindicación de los consejeros autonómicos antes las informaciones que durante los últimos días apuntaban a una posible descentralización del MIR, según informa la Generalitat.

La posibilidad de una descentralización del MIR (el examen y la formación en residencia que hacen los médicos para acceder a la sanidad pública) procede del pacto firmado entre el PSOE y el BNG para apuntalar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el próximo miércoles. Desde el Bloque Nacionalista Galego, además de la transferencia de otras competencias, habrían solicitado hacer lo mismo con la gestión del MIR, lo que abriría la puerta a hacer lo mismo con otras comunidades como Cataluña y País Vasco.

Más plazas

Según el conseller, el debate no debería estar en si "trocear" o no la formación especializada, sino en crear el número suficiente de plazas para dar el servicio óptimo a los ciudadanos. La sanidad, ha recalcado, requiere de certidumbre y cohesión y "no de más desigualdades entre autonomías para separar a España".

En esta línea, ha reiterado ante el ministro su reivindicación de incrementar las plazas de formación sanitaria especializada para "dar respuesta a la necesidad urgente de médicos en toda España y particularmente en la Comunitat Valenciana".

Por otro lado, el Consejo Interterritorial ha abordado temas como la distribución de fondos entre comunidades autónomas para estrategias frente a enfermedades raras y neurodegenerativas, así como para la mejora del sistema de información del Sistema Nacional de Salud, los criterios para la distribución de crédito para la obtención de plasma o para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental.

"No está previsto transferir la competencia"

Justo después de que Gómez hiciera estas declaraciones, desde el Ministerio de Sanidad han emitido un comunicado asegurando que la institución "no se tiene previsto transferir la competencia del sistema de Formación Sanitaria Especializada, incluido MIR, a las comunidades autónomas". Desde el ministerio hacían público este comunicado "ante las desinformaciones que han aparecido en los últimos días en ciertos medios de comunicación y la preocupación que se ha despertado en algunos colectivos" en el que también pedían evitar "interpretaciones interesadas y bulos que solo llevan a la confusión".

"El sistema de Formación Sanitaria Especializada es robusto y cuenta con una perspectiva territorial, acordada con las comunidades autónomas para que las y los residentes de las especialidades que se incluyen tengan la mejor formación en los centros y unidades docentes acreditadas para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud", abundan desde el ministerio.