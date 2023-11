Lo dicho en el pleno se ha llevado al registro de las Corts. Compromís ha presentado varias enmiendas a la ley de Acompañamiento, entre ellas, la petición de que las deducciones en el IRPF de gastos de salud bucodental o salud mental incluidas por el Consell se conviertan en ayudas directas para aquellas personas que no realizan la declaración de la renta al no llegar al mínimo necesario. Esta fue una petición que Joan Baldoví le hizo a Carlos Mazón en la última sesión de control y que ahora llega a la ley de Medidas Fiscales junto con otras cuarenta enmiendas.

Los valencianistas han presentado alegaciones de todo tipo, desde peticiones de supresión de artículos (como los que eliminan la Oficina de Derechos Lingüísticos o modifican la ley de Plurilingüismo), cambios en redacción hasta inclusión de temas como la creación de un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, la ampliación durante 2024 de la gratuidad del transporte para jóvenes, la obligación de que los hoteles dispongan de camas elevables para facilitar su limpieza o la implantación de renovables.

Si el título oficial de la norma que se debate es la ley de Medidas Fiscales, es en este punto donde los valencianistas han puesto el foco. El ejecutivo ha incluido en esta seis deducciones en el IRPF por gastos como salud mental, bucodental o oftalmológico. Ante ello, Compromís propone "un programa de subvenciones destinadas a las personas que, por no realizar la declaración de la renta o no contar con cuota líquida suficiente, no puedan beneficiarse de las deducciones" citadas "con el objetivo de que puedan contar con el apoyo de la administración para hacer frente a los gastos de esta naturaleza".

No es la única medida fiscal del gobierno valenciano que Compromís toma en la ley de Acompañamiento y le da la vuelta. Otra de ellas tiene que ver con el Impuesto de Sucesiones, que las Corts prevé eliminar definitivamente a final de mes. Sobre este, los valencianistas proponen que se mantenga y que se puedan dar facilidades para su pago, una forma de contraponer el argumento del PP de que hay quienes se quedan sin poder heredar los bienes de sus familiares por no poder hacer frente al tributo.

En este sentido, la formación valencianista propone que se haga un reglamento de "aplazamiento excepcional" de este impuesto de hasta cinco años. Eso sí, se incluye el pago de unos intereses de demora y la necesidad de que haya un informe previo del departamento encargado. Asimismo, también piden que se bonifique hasta el 50 % para los usuarios vulnerables el pago de las cuotas aplazadas del canon de saneamiento de agua y hasta el 99 % a los "vulnerables severos".

Más asuntos

Más allá de la materia fiscal, Compromís propone la creación de un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos "como órgano especializado en la revisión de procedimientos de contratación" de la Administración autonómica y local valenciana; la obligación de que los hoteles de más de 30 plazas tengan camas "elevables" para facilitar las tareas de limpieza o que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) otorgue créditos "sin intereses" a "entidades de iniciativa social" que trabajen en ámbitos de diversidad funcional, infancia, situaciones de exclusión o mayores dependientes.