No se llamará "monográfico" ni "extraordinario" sino "específico" y no será la misma semana de la investidura a Pedro Sánchez sino que será después del debate a la totalidad sobre la ley de Acompañamiento. El cuándo y el nombre bajo el que se convocaría era hasta ahora la principal duda sobre el pleno que se celebrará en las Corts para tratar la amnistía y los pactos de Gobierno en el Estado y sus efectos sobre la Comunitat Valenciana, duda que han resuelto este martes, no sin desacuerdo, los grupos en la junta de síndics.

Las Corts celebrará el próximo miércoles 21 de noviembre un "pleno ordinario específico" con un único punto en el orden del día: los efectos que los pactos del PSOE con las fuerzas nacionalistas tendrán sobre el territorio valenciano y cómo actuará el Consell frente a ellos. El debate será inmediatamente después del pleno convocado ya con antelación sobre las enmiendas a la totalidad que PSPV y Compromís han presentado a la ley de Acompañamiento. Es la forma en la que PP y Vox han logrado cuadrar la petición de los voxistas de celebrar una sesión monográfica sobre este asunto en el parlamento valenciano, algo que también han propuesto en el resto de autonomías donde la derecha suma mayoría. Según han explicado los grupos, el formato del pleno será una comparecencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien no tendrá límite de tiempo (aunque se recomienda no ir más allá de los 55 minutos) y le seguirán los partidos representados con dos turnos de ocho y cuatro minutos. El encaje no ha sido sencillo ni ha gustado a la oposición. PSPV y Compromís han criticado el "uso partidista" de la institución que debe representar al pueblo valenciano. "Es un pleno que les interesa exclusivamente a ellos", ha criticado el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví. "Es una decisión unilateral", se ha quejado la socialista, Rebeca Torró, quien ha lamentado que el PP vaya "a remolque" de Vox. Ambos portavoces han protestado porque pese a la comparecencia del president la oposición no le podrá hacer preguntas ni se podrá hablar de otro tema. Tema candente El asunto de la amnistía y los pactos del PSOE con ERC y Junts caldea el ambiente más allá del ámbito estatal y aterriza en los parlamentos autonómicos como se ha mostrado este martes. PP y Vox tratan de remarcar el perjuicio que estos supondrán para la Comunitat Valenciana mientras socialistas y valencianistas critican que el Consell esquive hablar de su propia labor de gobierno en asuntos como la prevención de incendios, con el último de Montitxelvo todavía candente o la futurible ley de Costas. "Para ellos será importante debatir ese punto del día, pero para la oposición hay más temas", ha resumido Torró. "Entendemos que si es un pleno ordinario atender cosas que afectan a los valencianos", ha insistido Baldoví. Sin embargo, tanto PP como Vox inciden en que el asunto de los pactos de investidura afecta directamente a la Comunitat Valenciana tanto como para que tenga un pleno "específico" en el que se debatan no solo los efectos, sino que se pongan encima de la mesa las medidas que tomará el Consell al respecto. "Si estos acuerdos son malos para España se convierten en letales para la Comunitat Valenciana", ha expresado Barrachina que ha citado entre los ejemplos de perjuicio el traspaso de las Rodalies en Cataluña o la petición de Junts de gestionar sus propios impuestos asegurando que serán menos recursos para el reparto global y, por ende, para la Comunitat Valenciana. "Es un momento muy crítico que afecta al gobierno de la Generalitat y a todos los ciudadanos", ha dicho Ana Vega, de Vox, que ha pedido "medidas rotundas" a Mazón.