El anuncio del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de que para enero de 2025 se podría poner en marcha una jornada "real" de 35 horas para los sanitarios quitando los sábados de trabajo no ha sido suficiente para desactivar a los sindicatos. Las cinco organizaciones que en su día firmaron con el anterior conseller Miguel Mínguez un acuerdo para que toda la plantilla de Sanidad tuviera una jornada de 35 horas en 2025 gracias a una reducción de jornada progresiva, van a iniciar una serie de movilizaciones por el incumplimiento de lo firmado. "Los acuerdos están para cumplirse", repiten. De la convocatoria de movilizaciones solo se ha descolgado el sindicato médico CESM, que en su día tampoco apoyó el acuerdo con Mínguez.

El si será en forma de concentraciones o se llegará a plantear medidas más duras como la huelga se anunciará oficialmente mañana, pero hoy los cinco ya han manifestado su intención de protestar por el rechazo de Gómez a lo firmado pese a que se rubricó en mesa sectorial. Desde el nuevo gobierno del PP se está buscando anular el compromiso basándose en que no cuenta con partida presupuestaria, y es necesaria ya que habría que contratar a unos 2.000 trabajadores más.

Además, el propio conseller ha criticado que no era un acuerdo "real" de 35 horas ya que suponía dar once jornadas de libre disposición al año a cada sanitario y así en el cómputo anual se llegaba a las 35 horas semanales "pero la jornada sigue siendo de 37,4 horas", de ahí que haya propuesto hacerlo de otra manera. En vez de dar más jornadas libres, Gómez propone 35 horas de lunes a viernes para quien tenga turno fijo y así garantizar sábados y domingos libres y para los de turno rodado una "reducción proporcional de la jornada anual hasta que se quede en 1.512 horas al año", según ha vuelto a explicar hoy en su visita al hospital de Elx.

"Ya hay un acuerdo firmado"

Los sindicatos no están, sin embargo, por el cambio. Para ellos ya hay un acuerdo firmado y se debería estar trabajando en ponerlo en marcha. Todo lo que no sea así es un incumplimiento. Según Carlos Buchó, secretario de acción sindical de Satse, al no aplicar ya lo firmado el 8 de marzo se está "recortando los derechos de los trabajadores" ya que incluía unas jornadas libres para los sanitarios este mismo año que ya se han negado, lo que ha traído problemas en algún departamento.

De la misma opinión son desde Comisión Obreras. Su secretaria general de Sanidad, Rosa Atiénzar, pedía implementar cuanto antes la reducción progresiva de horas. "Eso también es un acuerdo 'real' de 35 horas, como dice el conseller", aseguraba. Atiénzar tampoco veía incompatible el acuerdo de marzo con la propuesta de Gómez "comunicada a los medios. Que aplique el acuerdo y después hablamos de cómo se redistribuye la jornada", ha añadido.

Piden a Gómez los detalles de su propuesta

Misma posición desde UGT. La responsable de Serveis Públics, Eva Plana, recuerda que existe un acuerdo, "negociado y pactado con la mayoría sindical" y de lo dicho por Gómez poco se sabía. "No conocemos los detalles de la propuesta del conseller por lo que sin conocer la letra pequeña es difícil valorar. Ahora bien, en principio tal como está planteada nos parece insuficiente porque vemos muy complicado que esta fórmula pudiera aplicarse a todo el personal. En la sanidad se trabaja los 365 años y la casuística es muy variada", ha dicho.

Desde CSIF insistían en lo mismo: "los acuerdos firmados por la administración están para cumplirse" pero tampoco cerraban la puerta a estudiar con más detenimiento la propuesta del conseller. "Que convoquen de forma urgente una mesa de negociación para recibir los detalles", han adelantado.

CESM: "Era un engaño y mera propaganda preelectoral"

Por su parte, desde el sindicato médico han asegurado que han sido "excluidos" tras la reunión de esta mañana por su oposición a lo firmado. Desde CESM entienden que el pacto firmado en su día era "mera propaganda preelectoral y un engaño a los profesionales de la sanidad", alineándose con lo que se piensa desde el gobierno de Marciano Gómez. "Fue un intento de eludir y desactivar por parte de la anterior conselleria el conflicto de huelga planteado por el Sindicato Médico", han dicho.

De hecho, desde el sindicato (que en mesa sectorial está representado junto a Sae) se muestran satisfechos por la nulidad de un pacto que nunca firmaron "por insuficiente y carente de contenido económico" y han aplaudido la propuesta de Gómez de aplicar las 35 horas quitando sábados en aquellos trabajadores con turno fijo "reivindicación irrenunciable para nuestro colectivo".