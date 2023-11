"Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para defender a los trabajadores" sin descartar la huelga. Los cinco sindicatos que en su día firmaron con la Conselleria de Sanidad el pacto para aplicar la jornada de 35 horas de forma gradual han anunciado movilizaciones para forzar al nuevo gobierno a que cumpla lo firmado por la anterior administración. La propuesta alternativa planteada por el conseller Marciano Gómez (trasladada hoy de forma verbal en mesa sectorial) no ha logrado desactivar a los sindicatos.

La primera de las movilizaciones será el próximo 27 de noviembre frente a la conselleria pero las organizaciones están dispuestas a ampliar las protestas y llevarlas antes las puertas de todos los centros de trabajo e incluso a convocar huelga. Es el anuncio que han realizado esta mañana los representantes de los cinco sindicatos firmantes (Satse, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical todos los de la mesa sectorial menos el sindicato médico CESM) que piden que el acuerdo se ponga en marcha "tal y como se firmó" esto es con la reducción de tres jornadas de trabajo previstas para este año y las seis para el año que viene y no esperar a enero de 2025 para que entre en marcha, tal como plantea ahora Sanidad.

Entienden que, de no hacerlo, se estaba perjudicando a los trabajadores "que no tienen ninguna culpa de que haya unas elecciones y se cambie el partido político, los pactos están para cumplirlos", ha verbalizado la secretaria general autonómica del sindicato de enfermería Satse, M. Luz Gascó, que ha actuado de portavoz del grupo.

"Están devolviendo los días"

El inicio de las movilizaciones llega después de que la nueva conselleria de Sanidad, con Marciano Gómez a la cabeza, haya iniciado los trámites para anular este acuerdo (suscrito con el anterior conseller Miguel Mïnguez) al no contar con memoria económica. De hecho, Gómez tiene su propio plan para aplicar la jornada reducida y llegar a las 1.512 pero implica retrasar su aplicación completa a enero de 2025 obviando las reducciones de jornadas paulatinas que ya estaban previstas, y que algunos trabajadores “ya han disfrutado y han tenido que devolver”. “Los profesionales están decepcionados con este conseller”, han añadido.

La propuesta se había anunciado a través de los medios de comunicación y hoy se ha comunicado de forma “oficial” a los sindicatos en mesa sectorial pero de forma verbal, a través de un anuncio trasladado por la directora general de Recursos Humanos, Amparo Pinazo. “Si alegaban que el anterior no tenía memoria económica ahora no tenemos ni un papel que refleje la propuesta. No tenemos ninguna garantía”, ha criticado Gascó.

Los dos planes son compatibles

Los sindicatos entienden que incluso sería posible poner en marcha lo pactado sin dejar de lado la alternativa de Gómez (que prometía quitar sábado y domingo para el personal de turno fijo) ya que el cómo se redistribuyan esas horas a la semana “es competencia de la conselleria”. Con todo, recuerdan que la plantilla de Sanidad involucra a muchos trabajadores con turnos distintos “y pedimos una reducción para el conjunto” que ahora mismo ronda los 70.000 trabajadores.

Desde los sindicatos creen que el retrasar ahora la aplicación de las 35 horas supone además una desventaja para la sanidad pública valenciana ya que hay muchas comunidades que ya lo tienen implantado para sus funcionarios de Sanidad. “Habrá una fuga de profesionales hacia zonas donde ya está implantado, donde tienen mejores condiciones”, ha dicho Gascó recordando que ya se está en una situación de “déficit” de personal en muchas categorías.