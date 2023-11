La sequía, junto con la extracción ilegal de agua en el Parque Nacional de Doñana, parecen continuar provocando trágicas consecuencias. La última de ellas es la muerte de un alcornoque centenario, conocido como «La imperial». Un fascinante ejemplar en el que, además, una pareja de águilas imperiales nidificaba hacía años. El fallecimiento de estas especies no es algo nuevo, pero sí lo es el acelerado ritmo con el que comienzan a sucederse en los últimos tiempos, según los científicos del parque, que también son testigos de la constante falta de aves y de como los humedales continúan secándose, produciendo también una situación crítica para otras especies vegetales. Si a esto le sumamos que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel tiene una situación similar, nos encontramos, sin duda alguna, ante una situación crítica en dos entornos naturales únicos, pero, como con todo, si tomamos medidas, quizá estemos a tiempo de revertir la situación. En el caso de Doñana, por el momento, no se ha llevado a cabo la ley que permitía la extracción de agua para los regadíos cercanos, dando lugar a un gran principio para el cambio. Ahora toca continuar el mismo promoviendo no solo su preservación, si no la búsqueda de soluciones para su, ojalá, pronta recuperación.