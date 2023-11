Mazón, sobre la investidura de Sánchez: "Es la ruptura del estado autonómico igualitario"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno supone la "ruptura del estado autonómico igualitario" por los pactos alcanzados por el socialista con el resto de grupos parlamentarios para sacar adelante su candidatura.

El jefe del Consell, que ha realizado estas declaraciones tras un acto en apoyo del corredor mediterráneo en Madrid y minutos antes de la votación definitva en el Congreso, ha insistido en que la permanencia de Sánchez en Moncloa supone mantener el "ninguneo" hacia la Comunitat Valenciana y ha prometido que la Generalitat "luchará por España en las calles, en los despachos y si es necesario, en los juzgados".

Mazón ha dicho que no se fía de Sánchez "desde hace tiempo" y ha lamentado que con el socialista en el Gobierno central la C. Valenciana lleva "demasiado tiempo" recibiendo "goles en propia puerta" y sin recibir un trato igual al resto del Estado. "No se nos considera españoles de primera", ha remarcado.

Ha vuelto a ser muy crítico con los acuerdos cerrados para articular la mayoría para su investidura (solo han votado en contra PP, Vox y UPN), al alertar de que suponen "la ruptura del estado autonómico igualitario, la ruptura del Estado de derecho y la ruptura de los principios básicos de separación de poderes".

Así, de cara a la legislatura que está a punto de abrirse a nivel nacional, Mazón ha prometido reivindicación. "La Comunitat va a luchar por España. Porque luchar por lo que se merece la Comunitat Valenciana es luchar por una parte fundamental, por un trampolín para el futuro de España", ha señalado.

Esa lucha, ha añadido, llegará a través de manifestaciones y desde la Generalitat, sin descartar tampoco la vía judicial. Mazón ya reclamó el día previo a la ciudadanía que mantenga las protestas contra el "salvaje atentado" de la amnistía y prometió facilitar esos actos en las calles.

No polemiza con Vox

Mazón ha sido preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que el miércoles amenazó con romper los gobiernos autonómicos de PP y Vox como el valenciano si los populares no frenan la ley de amnistía en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta.

El president no ha querido confrontar ni valorar el órdago, si bien ha subrayado que su partido viene manteniendo que va a actuar contra esa norma "en todos los ámbitos". "El PP ha hablado suficientemente claro y mucha gente ha dejado claro que apuesta por la estrategia del PP, de serenidad y firmeza, que son compatibles", ha valorado.