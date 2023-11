La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha asegurado que se va del acto #Quierocorredor "preocupada y entristecida porque en un discurso en el que no se puede criticar las obras y el ritmo al que va el corredor mediterráneo, se han criticado otras cuestiones que quizá no era el foro ni el lugar para hacerlo. Respetando todas las opiniones, pero este foro representa a mucha gente que estamos aquí para defender el corredor mediterráneo. Y sobre todo, me gustaría pedirle a la sociedad en su conjunto es que hay que respetar en este caso los más de 12.600.000 de votos que representan los 179 votos del Congreso de los Diputados".

Bernabé ha añadido que estos 179 diputados que votan sí a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno representan al 51,5 % de los españoles que han votado. El 45% probablemente votará no, pero el 51% votará sí. Por lo tanto esas son las reglas democráticas. No hay mayor respeto a la democracia de este país, al desarrollo y la estabilidad de este país que respetar las reglas democráticas. Las españolas y los españoles ya hemos votado el 23 de julio. No se puede votar cada vez que no nos gusta el resultado electoral". Los grandes empresarios arremeten contra la amnistía en el acto del Corredor Mediterráneo Sobre Boluda, Bernabé señala que lo respeta porque ·"es un gran empresario de nuestra comunidad que ayuda a que la Comunitat Valenciana sea un referente e internacional. Pero insisto, este foro es para reivindicar una infraestructura clave, que hoy es una realidad gracias al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez. Ningún gobierno ha hecho tanto por el corredor mediterráneo como el gobierno de Pedro Sánchez". La delegada del Gobierno también ha recordado que "hoy se cumplen veinte años de la marginación por parte de una ministra y de un gobierno del PP con el corredor mediterráneo y once de un voto en contra de Ana Pastor para que no estuviera el corredor mediterráneo en las RTE-T. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha invertido en el corredor mediterráneo: más de cinco mil millones de euros". "Por eso pido respeto a la ciudadanía. Los españoles votaron el 23 de julio. Y se ha reflejado en los 179 que han votado".