El líder del PSPV, Ximo Puig, ha celebrado la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. "Hoy ganan las personas que aman; no el odio", ha señalado en su cuenta de X (antes Twitter) el expresident de la Generalitat después de que el Congreso haya apoyado al candidato socialista con 179 votos a favor y 171 votos en contra.

Puig, que ha seguido las dos jornadas de la sesión de investidura desde la tercera fila de la bancada socialista a la que ha podido acceder por su condición de senador (aunque sin derecho a votar), ha dado la enhorabuena a Sánchez y ha señalado que es el momento de "hacer un esfuerzo" con el objetivo de "coser, unir, templar". "Por parecernos más a la sociedad real, es la responsabilidad de cada cual", ha indicado.

· Resistir con convicción.

· Entenderse con 8 grupos.

· Defender las Españas: en plural.

· Mantener la serenidad frente a la intolerancia.

· Ser generosos para propiciar la convivencia.

Para el dirigente socialista, con la votación de hoy en el Congreso "ganan aquellas personas que aman la libertad, la igualdad, el humanismo, la cultura, la diversidad, la justicia social". "Hoy ganan las personas que aman; no el odio. Que prefieren la palabra y no el insulto. Los puentes y no los muros. Que no miran la vida con blancos y negros ni en blanco y negro", ha escrito el líder del PSPV.

Puig ha valorado de Sánchez que haya resistido "con convicción", el entendimiento con 8 grupos distintos, que haya defendido "las Españas, en plural", que haya "mantenido la serenidad frente a la intolerancia" y que sea "generoso para propiciar la convivencia".