"La vaca Lola con 1.000 euros no vive sola": Las educadoras infantiles salen a la calle para exigir un convenio digno

"La vaca Lola, la vaca Lola, con 1.000 euros no vive sola". Así reza una pancarta de una de las educadoras infantiles que se han echado a la calle para exigir salarios dignos. Las maestras denuncian que se sienten olvidadas y que lo que cobran no llega ni al salario mínimo, a pesar de que numerosos estudios indican que la educación de 0 a 3 años es la más importante para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas.

La Generalitat tiene ahora mismo 59 escoletes, mientras que 252 siguen en propiedad de los ayuntamientos. Pese a todo, la gran mayoría de estos centros siguen perteneciendo a empresas privadas o son gestionados por estas.

Ana Huertas, educadora infantil durante más de 16 años lamenta que "no somos un sector bien reconocido, ni bien valorado, ni bien pagado, a pesar de lo fundamentales que somos para el desarrollo de los niños". Asegura que en las escoletas públicas los sueldos son mejores, pero que en las privadas (que son la mayoría) "la mayoría de las trabajadoras tienen un salario que no llega a los 1.000 euros". Se trata, además, de un sector laboral muy feminizado.

Con ese salario, evidentemente es muy difícil costearse el precio de la vida, por lo que las trabajadoras han empezado varias jornadas de huelga en todo el estado para que se las reconozca mejor. "Estamos formando a las personitas del futuro", dice Huertas.

Sindicatos como CC OO o FSIE ya han acompañado a las educadoras infantiles en varias huelgas y concentraciones que han hecho en la Comunitat Valenciana.

Docentes de primera

La percepción de la sociedad es otra de las cosas que tiene que cambiar, aunque Huertas explica que ha mejorado con el tiempo. "Hay quien nos dice que nosotras solamente cambiamos pañales, o nos ven como simples niñeras. Nada de eso, nosotras tenemos las mismas obligaciones y trabajo que un docente de segundo ciclo de Infantil o Primaria, Conselleria nos exige preparar los mismos planes didácticos", reivindica Huertas.

Cada vez más estudios apuntan a la importancia clave que tiene la educación de 0 a 3 años en el desarrollo posterior de las personas. "Es muy importante trabajar con ellos aspectos psicológicos, intelectuales, de atención, relaciones sociales e incluso destreza manual. Son niños habituados a estar solos y juntarlos con otros desde pequeñitos para que sean capaces de coexistir es súper beneficioso para ellos", explica Huertas.

Con todo esto sobre la mesa, Huerta reivindica que tanto la sociedad como las empresas valoren más el trabajo de las docentes del primer ciclo de Infantil, y defiende que está a la altura de cualquier otro docente valenciano.

Fuga de talento

Para ser docente de primer ciclo de Infantil es necesario tener la carrera de Magisterio o bien cursar un ciclo superior para poder trabajar como educadora en escoletas de 0 a 3 años. Se trata de un trabajo que despierta muchas vocaciones, pero que las espanta cuando las jóvenes que realizan prácticas descubren la realidad que esconde el sector.

La escuela abre sobre las 7 u 8 de la mañana y cierra casi a las seis de la tarde. "Esto es una barbaridad sobre todo para el niño, que se pasa muchísimas horas en la escuena. Es mucho para un bebé de un año", cuenta Huertas.

A esta jornada hay que sumar que las docentes tienen que preparar las clases y planes lectivos. "Todas acabamos haciéndolo en nuestra casa echando más horas de trabajo que rara vez nos pagan, pero lo hacemos por responsabilidad con estos niños. Todas esas horas extra nunca se reflejan en la nómina", explica.

Este cóctel de precariedad hace que, cuando una estudiante de ciclo o de máster llega para hacer las prácticas, decida probar suerte en otro nivel. "Me he econtrado con muchísimas personas que me han dicho que seguirían estudiando para poder trabajar en segundo ciclo de Infantil o en Primaria, porque con los salarios y los horarios que hay en este sector no podían formar una vida", advierte la educadora.

La profesora explica que es la primera vez que la sociedad y los medios dan voz a una reivindicación por la que llevan luchando más de una década. El problema está enquistado y viene de lejos, por eso, las docentes reivindican que se las reconozca como es debido.