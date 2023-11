El president de la Generalitat, Carlos Mazón, toma ya posiciones ante la inminente formación de un nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. En la jornada posterior a la investidura del socialista, el jefe del Consell ha avisado de que su Ejecutivo dará la batalla ante Moncloa por los asuntos valencianos, entre los que incluye la amnistía. "Los tiempos de la Comunitat sumisa se han acabado", ha asegurado este viernes desde Alicante.

Mazón atribuye esa "sumisión" anterior a la presencia de Ximo Puig en la Generalitat y ha apuntado a que ahora se tornará en "reivindicación" con el Consell de PP y Vox. El agua, la financiación o las inversiones han sido algunos de los temas en los que ha prometido dar la batalla ante el nuevo Gobierno de coalición progresista. "Ya no está Puig y por tanto la sumisión ha terminado. Nos vamos a poner en pie y a reivindicar, allá donde toque, lo que corresponda", ha resumido.

El president ha agregado que ese espíritu combativo se compaginará con la gestión doméstica. "Lo haremos haciendo nuestros deberes", que según ha destacado ya se están poniendo en marcha a través de la reducción del gasto político, las rebajas fiscales y acabando con "anuncios que son humo".

Un ninguneo constante

La amnistía pactada por Sánchez y ERC y Junts ha vuelto a sobrevolar la intervención de Mazón. Sin mentarla expresamente, ha adelantado que su Consell se va a "negar" a que los valencianos sean tratados como "ciudadanos de segunda" por lo que considera una ruptura del Estado autonómico igualitario y "a perdonar a quienes nos ningunean y dicen que somos Països Catalans", ha dicho.

En ese sentido, y en sintonía con el discurso de Génova y del propio Alberto Núñez Feijóo durante el debate de investidura, Mazón ha incidido en los giros de Sánchez sobre asuntos nucleares, entre ellos la amnistía o la ley del sí es sí. "La pregunta es cuándo Sánchez dice la verdad o cuándo mantiene un simple criterio", ha lamentado.

Eso sí, ha señalado que hay un aspecto en el que el socialista "mantiene su coherencia", en el "ninguneo constante" a la Comunitat Valenciana. "Eso no va a variar, no hace falta prometerlo. Ahí no ha cambiado, ha sido una constante" ha pronosticado Mazón.