Mazón da por rota la igualdad territorial con el nuevo Gobierno

La reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno dejó ayer valoraciones antagónicas entre los representantes de la política valenciana, que oscilaron entre la «ruptura» y el «avance» como diagnóstico. Las lecturas fueron opuestas entre los dos bloques que componen los cuatro partidos representados en las Corts, con todos asumiendo los argumentarios de sus matrices en el Congreso.

Así, mientras el president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, consideró que la investidura del socialista finiquita la igualdad entre autonomías por los pactos cerrados con las formaciones periféricas, su antecesor en el cargo y líder del PSPV, Ximo Puig, celebró el triunfo de, precisamente, la «igualdad», la «diversidad» y la «justicia social» con el nombramiento de Sánchez.

Por su parte, Compromís aplaudió la reedición del Gobierno de coalición pero avisó de que estará vigilante para el cumplimiento de la agenda valenciana y Vox, en su línea dura, insistió en que el triunfo de Sánchez «pone en marcha el golpe contra la democracia y contra la convivencia».

Desde Madrid aunque no desde el Congreso —asistió a un acto en apoyo del corredor mediterráneo—, Mazón denunció que los pactos sellados entre Sánchez y el independentismo catalán suponen la «ruptura del estado autonómico igualitario», del Estado de derecho y de la separación de poderes y lamentó que prolongarán el «ninguneo» hacia la Comunitat Valenciana, a cuyos ciudadanos Sánchez trata como «españoles de segunda», según criticó.

En ese sentido, el jefe del Consell, que admitió no fiarse del socialista «desde hace tiempo», mantuvo el tono beligerante contra Moncloa y advirtió de que la Generalitat «luchará por España en las calles, en los despachos y si es necesario, en los juzgados». «Porque luchar por lo que se merece la Comunitat Valenciana es luchar por una parte fundamental, por un trampolín para el futuro de España», agregó.

No obstante, ni el jefe del Consell ni nadie de su Ejecutivo autonómico, que comparte con Vox, tiene previsto acudir a la manifestación contra la amnistía de mañana en Madrid convocada por asociaciones civiles, según informaron fuentes de Presidencia.

No polemiza con Vox

Mazón, preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que el miércoles amenazó con romper los gobiernos autonómicos de PP y Vox como el valenciano si los populares no frenan la ley de amnistía en el Senado —donde gozan de mayoría absoluta—, no quiso confrontar ni valorar el órdago, si bien subrayó que su partido viene manteniendo que va a actuar contra esa norma «en todos los ámbitos». «El PP ha hablado suficientemente claro y mucha gente ha dejado claro que apuesta por la estrategia del PP, de serenidad y firmeza, que son compatibles», ha valorado.

En las antípodas se situó la lectura de la investidura que hizo Puig, que siguió las dos jornadas de la sesión desde la bancada socialista por ser senador (aunque sin derecho a votar). El expresident de la Generalitat, en la carrera ministerial, felicitó a Sánchez y señaló que es el momento de «hacer un esfuerzo» con el objetivo de «coser, unir, templar». «Por parecernos más a la sociedad real», agregó en un tuit en el que también celebró el triunfo de la España «diversa», «serena» y «que ama» frente «al odio».

Para el dirigente socialista, con la votación de ayer en el Congreso «ganan aquellas personas que aman la libertad, la igualdad, el humanismo, la cultura, la diversidad, la justicia social». «Hoy ganan las personas que aman; no el odio. Que prefieren la palabra y no el insulto. Los puentes y no los muros. Que no miran la vida con blancos y negros ni en blanco y negro», escribió el líder del PSPV.

Puig valoró de Sánchez que haya «resistido con convicción», su capacidad de «entendimiento con 8 grupos distintos», que haya defendido «las Españas, en plural» y «mantenido la serenidad frente a la intolerancia» así como que sea «generoso para propiciar la convivencia».

Desde Compromís, que tras integrarse en Sumar para las generales no tuvo participación en el debate de investidura —solo intervino Yolanda Díaz—, la diputada y portavoz adjunta en el grupo parlamentario de Sumar, Àgueda Micó, aseguró que empiezan «a trabajar ya» para «mejorar la vida de la gente», si bien avisó de que harán «que todos los pactos se cumplan».

Su compañero de formación y de bancada, Alberto Ibáñez, aplaudió que se haya «frenado a la extrema derecha» y se alumbre ahora un Gobierno«plural» que apoya a las familias, lucha contra el cambio climático, protege la vivienda, libera tiempo y «asume la agenda valenciana». El síndic valencianista en las Corts, Joan Baldoví, destacó que su partido «ha cumplido» al apoyar a Sánchez y ahora «toca» que este «cumpla con los valencianos».

Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox en el Congreso, consideró «vergonzosa» la investidura por haberse amarrado con «pactos secretos» con ERC y Junts y denunció que hay un «golpe en marcha contra la democracia y contra la convivencia». El vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, valoró que el PSOE «ya no existe» y que ahora «es una simple sucursal del PSC», a quien tildó de «independentista».

Ya sin representación en las Corts pero sí en el Congreso, la líder de Podemos en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, consideró un «alivio» la investidura de Sánchez pero criticó que «vetando» la entrada de los morados en el Ejecutivo «no se frenará la ofensiva reaccionaria».