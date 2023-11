Compromís ha acogido con tibieza los nombres del nuevo Gobierno de España que se han conocido este lunes. El síndic de la coalición en las Corts, Joan Baldoví, ha considerado insuficiente la renovación acometida por Pedro Sánchez en su Ejecutivo (sobreviven más de la mitad de los anteriores integrantes) y ha asegurado que la labor de su formación será la de velar por la agenda autonómica, que según ha mantenido no tiene por qué verse ralentizada por la escasa presencia de ministros valencianos en el nuevo organigrama.

Tras asistir al pleno en las Corts donde se debatían las enmiendas a los primeros presupuestos del nuevo Consell, Baldoví ha admitido que le hubiera gustado ver más cambios en el Gobierno y que esa renovación "no ha sido la que tenía que ser".

Tras haberse inhibido de la puja por carteras voluntariamente, según insisten desde la coalición, el portavoz de Compromís ha destacado que el principal rol que cumplirán en el Congreso será el de vigilar la agenda valenciana. "Lo importante es ponerse a trabajar ya para cumplir los acuerdos", entre los que ha destacado la reforma del sistema de financiación, la quita de la deuda y las inversiones en la C. Valenciana a través de los presupuestos generales.

Baldoví no ha querido mojarse sobre la próxima pantalla que se abre ahora: el reparto de cargos en el segundo escalón. Un proceso del que Compromís también parece alejarse. "Quan toque, regarem", ha señalado recurriendo a su clásica frase para echar balones fuera. "No es importante la persona, lo importante será ir cumpliendo los acuerdos", ha agregado, enfriando implícitamente esas opciones de ocupar un alto cargo en el Ejecutivo de Sánchez.

El síndic valencianista se ha mostrado sensiblemente más ilusionado por que Mónica García (Más Madrid) y Pablo Bustinduy (Podemos) ocupen las carteras de Sanidad y Derechos Sociales que al ser preguntado por la continuidad de María Jesús Montero en Hacienda, la máxima responsable de esa reforma del sistema de financiación, pendiente desde 2014 y que fracasó durante la anterior legislatura. De ella ha dicho que espera que haga "de la necesidad virtud".

Montero, la 'mala conocida'

Pese a ese escepticismo de Baldoví sobre Montero, otras fuentes del partido admiten en privado que la continuidad de la andaluza no es una mala noticia para los intereses valencianos (y tampoco de los valencianistas). Aunque no ha logrado un consenso para la reforma del mecanismo, la socialista ha puesto en marcha el criterio de la población ajustada, una fórmula que retoca algunos parámetros y que alivia (que no soluciona) la infrafinanciación valenciana.

El ejemplo al que señalan desde Compromís es el de los fondos covid activados durante la pandemia. Estos recursos se repartieron siguiendo estos nuevos baremos y fruto de ello la Comunitat Valenciana percibió más del 10 % del total estatal.

Estas correcciones, aunque no dejan de ser un parche, entienden que no se habrían producido con una persona del conocido como 'frente Norte' en el ministerio, donde se rechazan estos criterios poblacionales. No en vano, Montero viene de una autonomía, la andaluza, afectada por problemas similares de infrafinanciación. Es decir, Montero es un mal menor para Compromís, lo que por otro lado da a entender que la coalición no percibe como inminente la reforma del sistema.

El peso valenciano en el Consejo de Ministros

En cuanto al peso de la autonomía en el nuevo Ejecutivo, Baldoví ha desvinculado la presencia de valencianos en el mismo de los avances que puedan lograrse en las materias sensibles para la Comunitat Valenciana, si bien ha admitido que "quant més sucre, més dolç"

Según ha defendido, la cuota autóctona en el Consejo de Ministros no ha sido garantía de logros en el pasado y por tanto, a la inversa tampoco es augurio de bloqueo. "Hemos tenido ministros valencianos que se han olvidado de dónde venían. Me importan más las políticas que hagan y que cumplan con los acuerdos que el lugar de su procedencia", ha resumido.