La incansable lucha contra la violencia machista por parte de la Guardia Civil no ha cesado ni un ápice en los últimos años y actualmente en la Comunitat Valenciana 22.303 efectivos del Instituto Armado velan por la seguridad de 5.377 víctimas asignadas, de las cuales 125 están en riesgo alto y una en riesgo extremo. Pero no sólo sobre las víctimas se centra este trabajo de prevención ante posibles nuevos ataques machistas que este año ya se han cobrado la vida de cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas o excompañeros sentimentales en la Comunitat Valenciana.

Desde hace un tiempo la Guardia Civil tiende a focalizarse más en el agresor, sin olvidarse obviamente de la víctima, pero teniendo en cuenta los informes de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y poniendo la lupa sobre los maltratadores para evitar que vuelvan a actuar, quebranten las medidas de alejamiento o puedan ejercer la violencia sobre otras víctimas que, en el caso de centrarse únicamente en la víctima ya maltratada, no se podrían prevenir.

Así lo reconocen fuentes del Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Comandancia de la Guardia Civil de València, que han establecido una mayor vigilancia sobre los presuntos maltratadores para saber los movimientos del agresor, controlar que no se acercan a su víctima ni a personas de su entorno y, en parte, hacer un seguimiento más preciso que si se centraran únicamente en las mujeres maltratadas.

Llama la atención que en apenas un año se haya incrementado el número de vigilancias sobre agresores en delitos de violencia de género en un 870 por ciento, pasando de 65 en 2022 a 630 vigilancias en el mismo periodo de 2023, según datos facilitados por la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

También han aumentado las labores de contravigilancia de víctimas de violencia de género cerca de un 20 por ciento, al pasar de 68.207 a 81.283, y los acompañamientos a los juzgados que la Guardia Civil presta a personas con órdenes de protección en materia de violencia de género, que se han incrementado un 55,6 %.

Lo que también se ha notado en los últimos años en esta lucha activa contra la violencia machista es que las denuncias ya no solo parten de las víctimas y el sistema se activa con denuncias del entorno de la agredida u otros testigos del posible maltrato. «Cada vez la población está más sensibilizada ante la violencia contra las mujeres. Puede que antes la gente no quisiera entrometerse si veía a un hombre alzar la voz o la mano a su pareja, pero con la labor de concienciación que se lleva haciendo desde hace tiempo esto ya casi no ocurre», destaca la jefa del Grupo de Personas de la Policía Judicial de la Comandancia, Estefanía García, responsable del Emume.

La teniente será una de las personas reconocidas el próximo martes en la III edición de los reconocimientos de la Guardia Civil por la lucha contra la violencia sobre la mujer, que este año se celebran en València. La capital del Turia ha sido la sede escogida para exhibir músculo ante el maltrato en unos premios –que fueron una iniciativa del ministro Grande-Marlaska– para distinguir y reconocer el trabajo tanto de personas e instituciones, como de las propias unidades y agentes que han trabajado duramente contra la violencia de género.

En estos momentos la Guardia Civil tiene bajo protección permanente las 24 horas a una mujer catalogada como riesgo extremo, es decir, que tras la valoración del riesgo «se ha establecido que hay un peligro inminente para la vida de la víctima», aclara la teniente del Emume. Y otras 125 víctimas son de riesgo alto. En estos casos La Guardia Civil realiza vigilancias «periódicas e intensas» varias veces al día y cada 72 horas se vuelve a hacer una nueva valoración del riesgo. El objetivo está claro, ni una sola muerte más.