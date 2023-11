Un Gobierno al que le "importa muy poco la Comunitat Valenciana". Ese ha sido el balance de los populares de la provincia de Valencia del Consejo de ministros y ministras que formarán el ejecutivo nacional que encabeza Pedro Sánchez en esta legislatura.

Vicent Mompó, el presidente provincial del PPCV, y también presidente de la Diputación de Valencia ha tildado de "continuista" el equipo que gestionará España y ha considerado que en clave valenciana, "han puesto a una ministra (Diana Morant) que no ha hecho nada por la Comunitat Valenciana", ha dicho. Por eso, ha considerado que es un gobierno que "espera que se baje el suflé de las protestas pero no nos vamos a conformar con falsas promesas. Si los independentistas no se cansan de pedir, nosotros tampoco nos cansaremos de luchar".

En la misma línea se ha pronunciado la diputada por Valencia en el Congreso, Belén Hoyo, que ha ido más allá y ha dicho que el hecho de que Morant sea la única valenciana"evidencia la poca importancia que Sánchez da a la Comunitat".

"Quieren controlar desde Presidencia la justicia del país" "Félix Bolaños será ministro de Presidencia y Justicia y eso es una muestra más de ese ataque que se está haciendo a la separación de poderes"; ha señalado la diputada Belén Hoyo. Es un ejemplo, dice, de "cómo la Presidencia del Gobierno va a querer controlar la Justicia de este país". Sin embargo, ha apuntado, "España no se rinde ni el PP tampoco. Vamos a llegar donde haga falta. Con mecanismos políticos y judiciales para parar este despropósito".

Es una "ministra gris que no tiene absolutamente ningún poder dentro del Consejo de Ministros", ha continuado. Por lo que augura que la Comunitat Valenciana será "sin todo aquello que necesitamos, tanto a nivel económico como social".

Medidas judiciales contra la ley de amnistía

Durante la rueda de prensa que han ofrecido los representantes en la sede de los populares en València, Mompó ha reiterado que seguirán diciendo "no" a la ley de amnistía, de la que ya se conoce el texto y está en trámite parlamentario, "de manera tranquila pero también firme". Ha opinado que España está "en una situación límite" en manos de "Puigdemont, que es un delicuente que huyó en el maletero de un coche y de Bildu, que defienden a los proetarras".

"Utilizaremos los mecanismos legales para hacer frente a una ley (de amnistía) que es inconstitucional"

Por eso, "no nos rendiremos de reividindicar España, que no puede ser un país divido, desigual y que se construya saltándose la ley", ha apuntado Vicent Mompó. El diputado Fernando de la Rosa, por su parte, también ha confirmado que el PP "va a utilizar todos los mecanismos legales para hacer frente a una ley que es inconstitucional y va en contra de los intereses de los españoles".

Así, ha confirmado que "vamos a iniciar trámites judiciales en todos los ámbitos, incluso en la UE, porque es un fraude de ley. Esta norma no se basa en la convivencia, sino en la conveniencia del presidente del Gobierno".