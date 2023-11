La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha insistido este martes en la importancia de la reforma del sistema de financiación autonómica, la cual ha antepuesto a cualquier otra medida de alivio, como una quita de la deuda, que ha considerado que sería "pasajera": "Todo lo demás, son parches y ruido", ha dicho sobre la posibilidad de condonar parte del pasivo autonómico que se ha abierto tras el acuerdo PSOE-ERC para que el Estado asuma un 20 % de la deuda catalana.

El Gobierno ya ha anunciado que esa quita será extensible a todos los territorios y ha confirmado que no será en los mismos términos que Cataluña, sino que se calculará de forma individualizada en función del impacto de la crisis financiera, por lo que el porcentaje no será homogéneo. Según el Ivie, la condonación debería alcanzar los 27.000 millones, una cifra que Merino ha rechazado asumir como propia.

"Respetamos los cálculos que pueda hacer una organización como el Ivie, pero continuamos diciendo que lo que hay es un acuerdo con total opacidad" y del que la Generalitat "no sabe nada más", ha dicho Merino, que ha admitido que el Consell no ha realizado ningún cómputo al respecto y no lo hará "hasta que haya más claridad". "Nos fiamos muy poco", ha apuntado la portavoz sobre el mecanismo de condonación.

Aun así y pese a denunciar que la iniciativa del Gobierno busca "despistar", Merino ha repetido que "si llega (la quita a Cataluña), desde luego la Comunitat Valenciana exigirá el mismo trato o mejor". "Cualquier otra medida que no sea la reforma de la financiación es una medida pasajera. Puede aliviar las cuentas de un año o dos, a cualquier comunidad le vendría bien y a nosotros también, pero lo verdaderamente importante es la reforma del sistema", ha señalado.

La deuda divide a los socios en las Corts

La portavoz ha vuelto a asegurar que hay unidad de acción en el Consell (donde conviven PP y Vox) respecto a la financiación y la quita de la deuda y ha minimizado que ambos socios hayan votado divididos en las Corts este mismo martes.

El grupo parlamentario de Vox ha evitado apoyar una iniciativa del PP en la que pedía al parlamento valenciano instar al Gobierno a "articular mecanismos de devolución" de ese pasivo. Vox presentó una enmienda para suprimir este punto, la cual ha sido rechazada por los populares. La proposición no de ley ha salido adelante con los votos de los conservadores, del PSPV y de Compromís, mientras Vox se ha abstenido.