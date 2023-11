El Consell teme perder 4 millones de la UE para despoblación por el Botànic

En un presupuesto que supera los 29.000 millones, una partida de cuatro millones, el 0,013 % del total, parecen poco menos que la pedrea de la Lotería. Pero igual que la alegría que da ese momento de coincidencia del número final del boleto, cuatro millones se convierten en un botín nada desdeñable para las renqueantes arcas de la Generalitat o en un problema en caso de tener que devolverlos, como denuncia el Consell que le ocurre con los fondos europeos para políticas contra la despoblación acordados por el anterior ejecutivo con el Estado.

A finales de abril de 2023, el gobierno valenciano que entonces componía el Botànic firmó con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un acuerdo para recibir fondos Next Generation para "financiar actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía". En total, cuatro millones de euros para la "promoción y desarrollo de programas formativos de capacitación digital en zonas de prioridad demográfica (zonas en despoblación) orientadas a mayores, mujeres, infancia y juventud".

Sin embargo, lejos de haber sido invertidos en el que debía ser su destino (programas de formación para mejorar las competencias digitales en localidades de menos de 20.000 habitantes) y que hubiera beneficiado a miles de ciudadanos, la Generalitat se encuentra ante el riesgo de tener que devolverlos. Y si los cuatro millones son suculentos para ejercer políticas públicas, también lo son para la crítica partidista y fuentes del gobierno valenciano apuntan a las condiciones firmadas por el anterior Consell como motivo de esta alerta.

Según el acuerdo firmado por el anterior Consell y el ministerio, "deberá haberse comprometido al menos el 75% del presupuesto (...) antes del cuarto trimestre de 2023". Es decir, en estos últimos meses del año, menos de seis meses después de la firma del convenio. "Los plazos que se firmaron eran muy justos, sobre todo si había cambio de gobierno, como así fue", señalan fuentes del ejecutivo valenciano que recuerdan que licitar un contrato de esta envergadura necesita, como mínimo, entre cuatro y seis meses.

En el actual Consell señalan a la "falta de planificación" del Botànic como culpables de que se pueda perder este dinero al haber firmado una cosa que no era viable de ejecutar. Consideran, de hecho, que la firma de las condiciones se hizo más pensando en intereses electoralistas, a apenas un mes de los comicios, que con el conocimiento de causa de que se pudiera llegar a implementar.

Críticas pasadas

No es la primera vez que hay cruce de reproches por la posible pérdida de fondos después del cambio de gobierno. Lo hizo Carlos Mazón directamente en la primera sesión de control en las Corts en la que alertó de que la Generalitat podría perder 1.700 millones no ejecutados por el Botànic, cuyo plazo se terminaba el 31 de diciembre. Sin embargo, en el PSPV replicaron que la Comunitat Valenciana no iba a perder ni un euro de los que le asignaron en tiempos de gobierno de izquierdas.

De hecho, los socialistas aseguran que si se perdía algo de lo que quedaba, un 5 % según estos, era "responsabilidad" de Mazón. No obstante, la crítica en esta circunstancia es distinta. En aquella ocasión el gobierno valenciano cargó contra la anterior administración por no ejecutar el dinero durante el tiempo que estuvieron gobernando; en esta, es porque el nuevo gabinete ve la dificultad por los plazos firmados previamente y por no haberlo planificado pese al riesgo de haber un cambio de gestión.