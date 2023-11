El pleno de la Diputación de Valencia del mes de noviembre ha aprobado una moción presentada por el PSPV, que ha pactado con el PP, en la que insta al Gobierno de España a desbloquear la ampliación norte del Puerto de València. Una propuesta que ha salido adelante con los votos a favor de populares, socialistas, Ens Uneix y Vox y los únicos votos en contra de los representantes de Compromís.

El portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha defendido la necesidad de que la ampliación sea una realidad para que el puerto "contribuya al desarrollo económico y social" de la Comunitat Valenciana como "ha venido haciendo a lo largo de la historia, pero tiene que ser compatible con la sostenibilidad".

"Para nosotros es necesario que la obra esté orientada hacia estos parámetros para conseguir que el puerto sea uno de los más avanzados medioambientalmente del planeta", ha añadido. "Muchas veces, desde la derecha se ha afrontado este debate desde una posición que es únicamente económica y mercantilista, pero para nosotros una inversión privada de mil millones es importantísima para miles de trabajadores y trabajadoras, y también a miles de pequeñas y medianas empresas valencianas".

"Una mirada más larga"

"Tenemos que tener una mirada más larga de la que tienen en esta cuestión la derecha o la ultraderecha porque la sostenibilidad es clave, como el compromiso europeo de descarbonización o el Pacto Verde Europeo siempre desde una apuesta clara por la intermodalidad porque el cambio climático es ya una evidencia científica pese a que haya partidos negacionistas", añade Bielsa.

El socialista ha llegado a un acuerdo con los populares para ipara pedir al Ejecutivo que saque adelante el proyecto. A ellos se ha sumado Ens Uneix y Vox, y se han opuesto los concejales de Compromís, que han apuntado que este proyecto "podría acabar con el ecosistema natural de València, incluida l'Albufera".

La propuesta ha salido adelante en la Diputación de Valencia con el PP y el PSPV alineados a diferencia de lo que ocurrió hace unas semanas en las Corts, donde el PSPV se abstuvo ante una PNL presentada por el grupo parlamentario popular para instar, precisamente, al Gobierno a impulsar la ampliación, por considerar que se utiliza el puerto como "ariete" contra el Gobierno de España". De hecho, el PSPV presentó una enmienda a la PNL que el PP no aceptó. Compromís, en ambos casos, votó en contra del proyecto de ampliación.

Ante la negativa de los valencianistas de dar apoyo a la moción, la diputada del PP Rocío Gil les ha acusado de "poner ojitos continuamente a Cataluña en lugar de defender los intereses de los valencianos".Gil ha asegurado, por su parte, que el puerto "es un orgullo no solo para Valencia, sino también para Gandia y Sagunt, puertos que también necesitamos para ser competitivos”. En opinión de la diputada popular, la apuesta por la ampliación del entramado portuario es compatible con la sostenibilidad, "ya que la movilidad sostenible forma parte del ADN de todos, no de la izquierda o de la derecha, sino de la mayor parte de una ciudadanía".

Contenido de la moción

El acuerdo alcanzado hoy en la diputación expresa su "decidido apoyo" a que la construcción del nuevo muelle en el dique norte del Puerto de Valencia sea una "realidad que contribuya al desarrollo económico y social, así como al objetivo 2030 de cero emisiones".

Los socialistas recuerdan que hoy las cuatro empresas navieras más grandes del mundo quieren permanecer en el puerto de Valencia, por las terminales del puerto opera el 40% del tráfico de importación y exportación de todos los puertos de España y más de 50.000 trabajadores valencianos tienen una relación laboral directa o indirecta con el puerto. Además, la inversión de la terminal norte alcanza los 1.400 millones y una empresa privada (MSC) invertirá 1.000.

En este sentido, en el desarrollo de esta actuación deberá prestarse especial atención a la evolución norte y sur del litoral y aplicar todas las "medidas compensatorias, presentes y futuras, incluidas en el proyecto y exigidas en los procedimientos de autorización". El puerto de Valencia deberá, con estas actuaciones, consolidar una posición de liderazgo en la transición energética y la sostenibilidad en plena sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo.

Además, la Diputación de València insta a la APV, y a todas las administraciones implicadas, a que la instalación prevista se sitúe entre las más avanzadas medioambientalmente del planeta. El Pleno de la Diputación de Valencia manifiesta su apoyo expreso a la ampliación norte del Puerto de Valencia como elemento estratégico para la economía y competitividad de la ciudad de Valencia y de la Comunitat Valenciana. Y la Diputación insta al Gobierno de España a que "de forma urgente" el Consejo de Ministros proceda a la autorización de la licitación de las obras del Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia.

Durante la sesión plenaria también se ha acordado por unanimidad prestar asistencia técnica, jurídica y económica al Ayuntamiento de Palma de Gandia para la construcción urgente de las infraestructuras necesarias que garanticen el suministro de agua potable y se ha aprobado una moción con todos los votos a favor (menos Vox) contra la violencia machista, con motivo del 25N.

Debate de urgencia

La sesión de noviembre ha aprobado la urgencia del debate de otras tres mociones sobre la condonación de la deuda a las entidades locales, por parte del Gobierno central; el rechazo a la Amnistía de los líderes del ‘Procés’; y la condena pública a la actuación del ex presidente de la Diputación Alfonso Rus, tras la sentencia, contra la que cabe recurso, que la atribuye cinco años de prisión por los ‘zombies’ de Imelsa.

En la primera de ellas, la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha reclamado al Estado que "condone la deuda de los ayuntamientos, al igual que tiene previsto hacer con Cataluña y otras autonomías, para no ejercer más presión fiscal sobre las familias, en especial en un momento muy sensible tras la pandemia y las consecuencias económicas de las guerras de Rusia y Ucrania e Israel y Gaza". La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PP, Ens Uneix y el PSPV, mientras Compromís y Vox no han apoyado la moción que reclamaba una mejor financiación para los ayuntamientos.

Respecto a las otras dos mociones debatidas por urgencia, el voto de calidad del presidente ha sacado adelante la declaración de rechazo a la Amnistía de los "responsables del golpe de Estado separatista de 2017", mientras que se ha rechazado la moción presentada por el PSPV exigiendo una condena pública a Alfonso Rus.