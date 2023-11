El PSPV, feliz y Compromís ve demasiado continuismo

El PSPV dio ayer apoyo cerrado a la continuidad de Diana Morant en el Gobierno y evitó los lamentos por la no entrada de su secretario general y ‘expresident’, Ximo Puig, en el gabinete de Pedro Sánchez. «Estamos encantados», apuntó el síndic adjunto de los socialistas valencianos, Arcadi España, señalando que Morant «amplía» sus competencias con Universidades. Sobre Puig dijo que su «prioridad» es la C. Valenciana y que trabaja para construir la «alternativa» al Consell de PP y Vox. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, echó en falta una mayor renovación del Ejecutivo y dijo que su partido está centrado en hacer cumplir la agenda valenciana pactada. Se mostró frío ante la continuidad de María Jesús Montero en Hacienda, pero otras fuentes del partido admiten que su perfil «no va mal» para los intereses de la autonomía (y del partido) por haber asumido criterios cercanos a las tesis valencianas en financiación, pese a no haber reformado el sistema.