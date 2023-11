Vox no quiere que la Generalitat reciba una quita de la deuda histórica, que supera los 55.000 millones de euros. El grupo parlamentario de Vox en las Corts ha presentado una enmienda a una Proposición No de Ley presentada por el PP sobre el sistema de financiación. En esta, los voxistas piden la retirada del punto en el que plantean instar al Gobierno central a que el modelo de reparto de recursos "aborde la deuda histórica de la Comunitat Valenciana (...) articulando mecanismos de devolución de las cantidades asumidas por la deuda histórica".

La PNL presentada por los populares ha salido adelante en la Comisión de Economía con el apoyo de PSPV y Compromís. En ella reclamaba una reforma de la financiación autonómica, inversiones según criterio poblacional y la condonación de la deuda, punto que Vox ha pedido eliminar y que el PP ha rechazado. La formación de ultraderecha se ha abstenido a la moción general ante el desacuerdo en este punto, motivo por el que han recibido las críticas de la oposición.

"Me preocupa que en un tema capital para la sociedad valenciana haya una discrepancia tan evidente entre los socios de gobierno", ha ahondado el diputado socialista, José Muñoz. "No le den la espalda a sus propias reivindicaciones y a lo que se ha defendido desde la unidad en las Corts", le ha pedido Aitana Mas, de Compromís, al PP. Los populares han remarcado que su línea es la de pedir la condonación mientras que Vox ha insistido en que esta "tendrá un efecto pernicioso en los bolsillos de los españoles" y "es una palanca para tapar la mala gestión".

De hecho, tanto PP como Vox han tratado de minimizar las diferencias pese a las críticas de la oposición. "Tenemos nuestra línea, somos dos partidos distintos", ha indicado el síndic del PPCV, Miguel Barrachina, que ha señalado que estas divergencias "no paralizan" a la Comunitat Valenciana como, ha dicho, sí ocurría en el Botànic. "Me parece un ejercicio de democracia y hay en cosas que no coincidimos", ha señalado la portavoz de Hacienda de Vox, Teresa Ramírez.

Aunque el Consell asegura que hay unidad de acción con respecto a esta posible asunción de parte del pasivo por el Estado que se ha puesto encima de la mesa durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y que exigirán que la C. Valenciana sea "la primera" en recibir una condonación, representantes de Vox en la Comunitat Valenciana sin cargos en el Ejecutivo de Carlos Mazón ya han venido dando pistas de que esta posibilidad no gusta en su partido.

Centrarse "en lo importante"

La presidenta de las Corts, Llanos Massó, acusó recientemente al presidente andaluz Juanma Moreno (PP) de "no tener vergüenza" y de importarle "un carajo" España por cifrar en 17.000 millones el pasivo que debería ser perdonado a la Junta. La síndica de Vox en el parlamento valenciano, Ana Vega, agregó que es momento de centrarse "en lo importante", en relación a las protestas contra la amnistía y contra la reelección de Sánchez.

También el diputado de Vox en las Corts, José María Llanos, ha ahondado en esa línea este mismo martes al asegurar, preguntado por esa posible quita de la deuda, que Vox no cree que esa condonación "sea la más relevante ni la que más les importa a los ciudadanos cuando tenemos un gobierno ilegítimo porque mintió a sus votantes, e incluso ilegal, porque llegó al gobierno con una propuesta ilegal".