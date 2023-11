La oposición en las Corts Valencianes, PSPV y Compromís, ha cuestionado la propuesta de Mazón de convocar a todos los partidos en la Comunitat Valenciana para iniciar una ronda de diálogo y crear un "frente común por la agenda valenciana" más allá de las siglas para condicionar, al menos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a las necesidades de los valencianos.

Tras el anuncio, que lo ha hecho Mazón en el segundo pleno de este miércoles en el hemiciclo valenciano, en una sesión para abordar la amnistía a líderes independentistas y la condonación de la deuda dentro de los acuerdos de investidura de Sánchez, la síndica socialista Rebeca Torró ha criticado que Mazón diga que "quiere hablar de cosas que nos unan" en un pleno contra la medida de gracia. "Primero tiran la gasolina, luego lo incendian todo y ahora viene de bombero", ha ilustrado Torró, tras lo que ha garantizado que el PSPV siempre estará "al lado de lo que haga avanzar la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que no se cree el ofrecimiento de Mazón, quien considera que "se ha imbuido del espíritu navideño", porque según él, el popular hacía lo mismo cuando presidía la Diputación de Alicante y luego no cumplía. "Esta no cuela", ha dicho, "cogéis las enmiendas y luego hacéis lo que os da la gana”, ha afeado el valencianista al president.

En su réplica, Mazón ha interpretado como un 'no' a su ofrecimiento las respuestas de PSPV y Compromís, pero ha insistido en su ofrecimiento. Según él, es un buen momento "aunque parece difícil" y es compatible rechazar la amnistía con llamar a la unidad.

"En los próximos días recibirán mi llamada", ha dicho. Además, ha preguntado a los socialistas si están dispuestos a trabajar por un "frente común" a favor de la ampliación del puerto de València, ante sus posiciones distintas en las votaciones al respecto en las Corts y en la Diputación de Valencia.