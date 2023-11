Unos 2.400 centros educativos valencianos han acogido hoy elecciones para formar sus consejos escolares. En total, estaban convocados 1,7 millones de personas (la mayoría familias, pero también profesorado y trabajadores) en unas votaciones que se celebran cada dos años en todos los niveles. Desde las escoletes hasta Bachillerato, en centros públicos y concertados.

Uno de los colegios en los que había cita con las urnas ha sido el CEIP Vivers de Valencia, donde el Ampa animó a votar porque los padres y madres "tienen la oportunidad de tener voz y voto en el Consejo Escolar para mejorar el día a día del centro educativo".

Precisamente esa implicación de las familias en la vida del centro es lo que agrada a padres como Jordi Camarasa, que ha votado a primera hora. "Es una forma de estar representados y participar en las decisiones del colegio", explica.

¿Qué son los Consejos Escolares?

Como explica la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, que agrupa a más de mil asociaciones, los Consejos Escolares son los órganos de gobierno de los centros, donde las personas de diferentes sectores son elegidas en un proceso democrático. En estos, se pueden decidir cuestiones muy relevantes para los centros educativos además de intervenir en la mejora del día a día de los centros.

Mirta Álvarez lleva dos años en España y ya le ha tocado formar parte de la mesa electoral, pero afirma sentirse gratamente sorprendida. "Cuando me dijeron en qué consistía y que los padres podían votar a sus representantes me pareció una idea fantástica", asegura.

Las votaciones en la mayoría de los IES comienzan por la tarde, pero según explica Josep Cuenca, director del IES Benlliure de Valencia, la implicación de los padres en estas votaciones suele ser mucho menor que en los centros de Infantil y Primaria. "Los niños ya van solos al centro y se les entiende más autonomía, así que los padres ya no se implican tanto en los centros", cuenta.

Participar en la vida del colegio

Desde hace unos años a esta parte, los centros educativos están abriendo sus decisiones y su día a día a las familias que, en su gran mayoría, buscan sentirse implicadas. Y votar cada dos años el Consejo Escolar no es la única forma de participar.

Blanca Peñí, madre de una alumna, explica que la implicación de los padres sirve para hacer mejoras de calado en los centros, y llegar donde a veces no llegan ni la Generalitat ni el Ayuntamiento. "Hace poco hicimos una merienda en el patio para que un grupo de padres pudiera pintarlo porque hacía falta, y mientras tanto hacíamos actividades para los niños. En este caso la implicación de las familias sirve para mejorar mucho el centro", explica.

Sergio García también agradece esta transparencia y que se le haga partícipe de las decisiones. "Aunque faltes a reuniones del Ampa ellos te llaman para contarte qué se ha hablado y si hay algo importante que tengas que saber. Por eso es importante votar y estos organismos, a mí me gusta estar al tanto de la vida del colegio", afirma. Álvarez, que lleva a su hijo mayor a un privado, dice que el contraste es evidente; "allí no te informan de nada, simplemente lo llevas y ya está, pero no te cuentan nada de la organización del centro, mientras que en este colegio te sientes parte de él", afirma.