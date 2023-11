El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que baraja "algún día de la semana que viene" para iniciar la ronda de diálogo que anunció el miércoles con los grupos políticos para tratar "asuntos importantes" para la Comunitat como la financiación, el agua o las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha llamado a las formaciones a ponerse de acuerdo con el propósito de "avanzar" en "al menos" cuestiones que "benefician a todos" porque, a su juicio, "no podemos quedarnos ahí" en asuntos en los que están "en profundo desacuerdo" como la amnistía.

Mazón ha emplazado a las distintas formaciones a posicionarse sobre si están "dispuestas a ser firmes" en todas estas cuestiones, "por encima" del partido al que pertenecen y "siendo antes que nada ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón". "Debemos y quiero que avancemos", ha recalcado, al tiempo que se ha mostrado "dispuesto a olvidar asuntos en los que no nos vamos a poner de acuerdo" para "centrarse en los que sí que nos podemos poner de acuerdo".

"Es nuestra responsabilidad y es una oferta sincera, práctica, por lo que necesita la gente, y que busca unión allá de donde la podamos encontrar", ha argumentado, tras afirmar que es "evidente" que no se van a poner de acuerdo en cuestiones como la ley de amnistía. "No insistamos más, porque es seguro que no nos vamos a poner de acuerdo" en este último aspecto, ha asegurado en declaraciones a los medios este jueves en la sesión divulgativa sobre tendencias tecnológicas de la Fundación LAB Mediterráneo.

Mazón ha avanzado que el PP "está contactando" con los grupos parlamentarios "para que nos digan dónde quieren que les invitemos", con un orden del día "claro". "Lo estamos poniendo ya en marcha y espero que vengan", ha manifestado, tras lamentar que ayer no le quedó "claro" si el PSOE acudiría a la reunión o no y, respecto a Compromís, ha asegurado que a su síndic, Joan Baldoví, le vio "más en un no que en un sí".

"Convendría que nos dijeran si van a venir y si lo van a hacer con la vocación de que avancemos y busquemos puntos de encuentro que beneficien a todos los valencianos", ha continuado, porque esto, ha incidido, es "lo más importante ahora". "Y si quieren poner condiciones morales y tenemos que pasar el escrutinio moral de Puig, bueno, pues yo por los valencianos lo volveré a hacer, otra vez más", ha indicado.

"El examen moral de Puig"

Después de que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, haya avisado a Mazón de que si su voluntad es que ambos partidos lleguen a acuerdos "lo primero" que tiene que hacer es meter a Vox en el redil y no "mantener la cobertura a la extrema derecha", el jefe del Consell ha señalado que no sabe "qué más" tiene que hacer para mostrar su "condena" a los actos violentos y a "toda forma de violencia" en las protestas de las últimas semanas ante las sedes socialistas.

"No sé si es que tengo que decir 73 veces todos los días lo que estoy diciendo 73 veces todos los días", ha insistido, al tiempo que ha lamentado que si para poder pactar estos asuntos "se nos va a someter a un examen moral de a ver cuántas veces condenamos los ataques, las vejaciones o los comportamientos violentos". "Yo es que no sé cuántas veces más tengo que hacerlo", ha añadido.

"A lo mejor es que tengo menos autoridad moral o que no estoy a la altura de lo que pide el PSOE, no lo sé, ya veo que ellos son los jueces de la moralidad de los demás", ha ironizado el 'president', que ha subrayado que "desde el primer momento" ha condenado "cualquier tipo de amenaza o comportamiento no democrático" y que lo vuelve a hacer "si hace falta".

"Si hay que pasar el examen de Puig, pues yo lo paso encantado", ha continuado, al tiempo que ha insistido en que está "dispuesto" a hacer "lo que haga falta dentro de lo que necesita la Comunitat". "Yo sí que tengo la responsabilidad y sí que asumo la responsabilidad", ha defendido.

Superar la amnistía

En esta línea, Mazón, tras reconocer que en cuestiones como la amnistía o la investidura de Pedro Sánchez, en las que el Consell y la oposición están "en profundo desacuerdo", ha defendido que no pueden "quedarse ahí" y que tienen que trabajar porque "hay muchos valencianos, alicantinos y castellonenses que no llegan a fin de mes, y hay mucha gente que necesita mejorar la financiación de la sanidad para que no haya estas listas de espera".

Por ello, ha apuntado que al margen de ello "puede haber cosas en las que podamos estar de acuerdo, avanzar y tener más fuerza en nuestra reivindicación" y ha citado específicamente "el agua que necesitamos", el Puerto de València, la cerámica, la financiación o "las inversiones que merecemos por parte del Gobierno de España".

Así, se ha preguntado si es "incompatible ponernos de acuerdo en esto" y si los partidos "tenemos que estar tirándonos los trastos a la cabeza todos los días sin pensar en lo que la gente también espera de nosotros". "Si me ponen la condición de que condene una vez más los ataques al PSOE, lo condeno una vez más, pero que eso no sea una excusa para no avanzar", ha recalcado.

En este punto, ha mencionado que "anteayer estaban poniendo la cara del vicepresidente Barrera en un cartel boca abajo pisoteándolo" y ha defendido que "nadie lo ha condenado" excepto él. "Agradecería que las condenas fueran en todo lugar, de toda manera, pero eso no lo voy a hacer y no lo voy a convertir en una condición", ha manifestado, puesto que ha insistido en la necesidad de "avanzar" porque "no podemos parar".

"Hay más de 5 millones de españoles, que son 5 millones de valencianos, que están preguntándose si estos señores se van a poner de acuerdo en lo que nos interesa, si van a hacer algún esfuerzo para que podamos avanzar. Y yo tengo que explorar ese camino todos los días, lo voy a hacer", ha defendido.