El líder del PSPV, Ximo Puig, enfrió este jueves el proceso de renovación en el partido, del que se habla cada vez con más fuerza entre las diferentes familias de la formación tras la pérdida de la Generalitat y después de que el expresident quedara apeado de la carrera ministerial. Puig aseguró, al ser preguntado por su continuidad como secretario general de los socialistas valencianos, que este proceso se le antoja todavía lejano: "No está en estos momentos en nuestro radar", insistió sin descartarse para esa carrera.

Tras varios días en segundo plano mediático, Puig acudió ayer a la sede del PSPV para responder a la oferta de pactos lanzada el día previo por el president de la Generalitat, Carlos Mazón. La escasa antelación con la que fue convocada la comparecencia provocó una intensa expectación en algunos sectores socialistas, evidenciando la marejada que reina a nivel orgánico. Algunos llegaron a especular con una renuncia al acta en las Corts o incluso con su dimisión como secretario general. Pero eso no está sobre la mesa, insistió Puig.

Preguntado por esas ausencias en los debates de las Corts con las que ataca la derecha y la compatibilidad de su labor como diputado autonómico y senador, Puig recordó que "desde el primer momento" en que formalizó el grupo parlamentario "se dijo que la dirección de la oposición la iba a llevar Rebeca Torró" y que él asumiría labores de "moderación, enlace y liderazgo político de la alternativa".

En ese sentido, cerró filas con la labor de la propia Torró y del resto de portavoces adjuntos y diputados en las Corts y avanzó que sus ausencias continuarán. De hecho, confirmó que tampoco estará en el pleno del próximo miércoles al coincidir con el acto de apertura de las Cortes Generales en Madrid. "No podré ir, pero no es una cuestión decisiva. Son meses de readaptación, hay que ver cómo se configuran las presencias y las ausencias, desde la convicción de que se está haciendo un buen trabajo" en las Corts, algo que apuntó que "no es fácil cuando se pasa del Gobierno a la oposición".