La tensión en el Casco Antiguo por la falta de medidas contra el ruido no hace más que crecer. El último episodio se dio a finales de la pasada semana, cuando el dueño de un establecimiento insultó a un representante vecinal. Al menos, eso es lo que ha denunciado el presidente de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil, del Casco Antiguo, Joaquín Gangoso, ante la Policía Nacional.

El texto de la denuncia recoge que el dueño de uno de los locales de la zona le increpó "con insultos tales como hijo puta, sinvergüenza, te voy a matar" y ante la presencia de dos agentes de la Policía Autonómica, asumiendo que era este vecino el que había llamado a estos agentes del cuerpo de seguridad de la Generalitat para acudir a inspeccionar el local.

Gangoso, el vecino que ha presentado la denuncia, ha explicado a este medio su versión de los hechos: "Un vecino denunció en su día al pub porque había hecho una barra en la terraza. Llegaron [la Concejalía de] Urbanismo y la Policía Local y le instaron a quitarla. Cuando había pasado un mes, este vecino llamó a la Policía Autonómica y esta dijo que iba a dar fe. Mientras estaba allí, yo bajé a tirar la basura, y este señor intuyó que era yo el que la había llamado, y salió disparado hacia mí. A la vuelta, uno de los policías me dijo que era testigo y que lo iba a poner en el informe, y me instó a denunciar. Al principio dudé, porque no es la primera vez que me pasa, pero finalmente lo hice".

El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano, ha señalado que el pub en cuestión no es uno de los asociados. Pese a ello, ha rechazado la violencia y ha apuntado que estos conflictos no ayudan a resolver la cuestión del ruido en Alicante: "En los 9 años que estoy en Alroa, es la primera vez que veo algo así. Es un conflicto que se debe de resolver entre particulares, pero el insulto y la violencia, física o verbal, los rechazamos desde el primer momento".

El representante vecinal ha criticado que situaciones como esta se repiten de manera habitual, pero que los vecinos no denuncian por temor a represalias: "El vecino que llamó a la Policía me pidió perdón, pero esa no es la cuestión. Algunos no quieren denunciar por miedo cuando un pub incumple alguna norma o hay algún conflicto".

Además, ha subrayado que "algo hay que hacer. Igual no sirve lo que se haga, pero que se haga algo, que es lo que hemos reclamado siempre. Ahora, al menos, veo buena predisposición desde la Concejalía de Medio Ambiente".

Plan acústico

El borrador del Plan Zonal Acústico, redactado por el gobierno municipal a través del área de Medio Ambiente, incluye entre sus medidas correctoras más relevantes limitar horarios, tanto en el interior como en las terrazas de los locales, así como prohibir la apertura o cambio de actividad de nuevos establecimientos ligados principalmente a la hostelería y al ocio nocturno.

Y es que, según la normativa, tras la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) por parte del Ayuntamiento de Alicante en agosto de 2018 como áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica se deben elaborar planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del medio ambiente, hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica.

Según el texto, si transcurridos cinco años, las medidas correctoras incluidas en el plan zonal y aquellas otras que puedan adoptarse en cumplimiento de otros planes municipales como el de movilidad no pueden evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica se procederá a la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS), que supondría un endurecimiento de las medidas para hacer frente al ruido.

El Ayuntamiento ha activado ya las mediciones del ruido en viviendas en el Casco Antiguo con el objetivo de extrapolar los resultados a todo el año. Así, con sonómetros tipo 1 —"los más avanzados tecnológicamente"—, según el Ayuntamiento, se prevé conseguir una radiografía de la contaminación acústica que sufren los vecinos en el barrio más tradicional de la ciudad. Eso sí, en las tres semanas en las que se está midiendo el ruido durante 24 horas con dispositivos instalados en tres viviendas del barrio, desde el pasado 3 de noviembre hasta este 24 de noviembre, no se ha incluido ninguna jornada festiva, al haberse iniciado los registros una vez superado Halloween y finalizar antes del puente de la Inmaculada. Tras conocerse el análisis de las mediciones, el equipo de gobierno prevé negociar el Plan Zonal con grupos políticos, vecinos y hosteleros.