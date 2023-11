Hace unos días, en un longevo y conocido concurso de cultura general de la televisión, preguntaban qué estrella es la más brillante del firmamento nocturno. Y, dentro del enunciado de la misma, la narradora hizo referencia a la confusión que sufren muchos admiradores del cielo para encontrarla, dado el gigantesco brillo que producen la infinidad de satélites que orbitan nuestro planeta, debido a nuestras necesidades tecnológicas y comunicativas. Y, así, es como comenzamos a perder el cielo. A olvidar la importancia de lo que tenemos encima de nosotros. Y esto no es un argumento en contra del progreso, en absoluto. Lo es, de forma constructiva, en que estemos poblando, de forma casi indiscriminada, la oscuridad con tanta luz. Más aún cuando, de forma realmente sencilla, es posible disminuir los efectos de tal contaminación visual. Y bastaría, simplemente, con investigar otros materiales que no reflejen de una forma tan intensa, la luz que reciben. Por tanto, aún estamos a tiempo. Y, quizá, algún día, Sirio no tenga rivales artificiales que compitan con su eterno brillo.