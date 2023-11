Los trabajadores subrogados por la Conselleria de Sanidad tras revertir las áreas de salud de Alzira y Torrevieja, el servicio de resonancias magnéticas y las farmacias sociosanitarias podrían quedarse sin las mejoras laborales pactadas con el anterior gobierno, incluida la jornada de 35 horas. Es la denuncia que han realizado desde el sindicato Comisiones Obreras, desde donde aseguran que la administración de Marciano Gómez "ha decidido unilateralmente no cumplir" los acuerdos pactados en su día con estos trabajadores y así se lo habría comunicado en una reunión mantenida el jueves "con algunos comités de empresa y delegados/as de estos colectivos."

Según denuncian desde el sindicato, la administración "se ha cerrado al diálogo", ya que "ni siquiera nos emplaza a la constitución de mesa negociadora para acordar medidas del pacto", critican. Desde CC OO adelantan que si la conselleria mantiene esta postura, están dispuestos a "convocar a los trabajadores a movilizaciones" ya que, el no cumplir lo pactado supone "un conflicto abierto".

Acuerdos publicados

Desde el sindicato recuerdan que estas mejoras laborales se alcanzaron como acuerdos "de salida de huelga", es decir, la administración las aceptó a cambio de que los trabajadores desconvocaran los paros, de ahí que tengan la misma consideración que si fuera "un convenio colectivo y en el caso de las farmacias, incluso se publicaron en el DOGV".

Pese a ello, desde la organización temen que Sanidad no tiene "intención ninguna de cumplir, alegando falta de informe preceptivo de Hacienda, así como no poder incluirlo en los presupuestos para la Generalitat para 2024, a pesar de que todavía están en proyecto", explican. Serían las mismas justificaciones que ahora la cartera de Gómez ha puesto sobre la mesa para dejar de lado el acuerdo de marzo de las 35 horas, que va a quedar en suspenso, lo que ha llevado a CC OO y a otras cuatro formaciones sindicales que firmaron ese acuerdo (Satse, UGT, CSIF e Intersindical) a iniciar una ronda de concentraciones y no descartan llamar a la huelga. La primera de las movilizaciones se celebrará el próximo lunes día 27 de noviembre.

"CC OO no va a renunciar a las mejoras pactadas, si se mantiene la negativa a cumplir estos acuerdos. Realmente esta guerra mediática y política que acaba de empezar la van a pagar los y las trabajadoras y por ende, la población que verá mermada su calidad asistencial", añaden.

Negativa a cogerse los días de más

Desde UGT ya dieron la voz de alarma el mes pasado sobre la intención de la conselleria de poner en cuarentena estos acuerdos después de que hubieran detectado que a trabajadores subrogados de las resonancias les estaban poniendo problemas para cogerse los días "de más" que les tocaban este año según lo pactado para llegar a la jornada de 35 horas. En aquel momento, desde la conselleria reconocieron que estaban estudiando "la validez jurídica" de estos pactos y la posibilidad de anularlos al no tener el informe de Hacienda aunque estos sí estaban incluso publicados en el DOGV (no como el acuerdo global de las 35 horas para todos los sanitarios que no llegó a publicarse).