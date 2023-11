¿Qué es lo que más le preocupa de su cometido?

La falta de médicos. Todos los profesionales de Atención Primaria son necesarios pero cuando falla alguno de ellos el resto del equipo no funciona. La falta de profesionales, sobre todo en plazas de difícil cobertura, y no poder dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población son problemas importantes.

¿Qué medidas se van a tomar contra las agendas de 60 pacientes y para descolapsar el sistema?

Colapso en sí de momento no hay porque cualquier paciente que necesita ser atendido durante el día se acerca al centro de salud o a los puntos de atención continuada y se le atiende. Con respecto a las agendas de 60 pacientes, puede ser puntual con algún profesional porque sale de guardia o vuelve de vacaciones pero estamos intentando que no ocurra. Lo primero que nos hemos propuesto es desburocratizar las consultas e intentar eliminar todo aquello que no aporta valor a la atención médica y liberar tiempo en las agendas de los facultativos. Que todos tengan una agenda modelo que pueda englobar a todos los pacientes que se puedan atender en un tiempo determinado, y así disminuir también las listas de espera. Hemos puesto en marcha la gestión compartida de la demanda que consiste en que todos los profesionales del centro de salud puedan atender al ciudadano. A lo mejor solo necesitan un informe o la cura de una herida y para esto no es preciso que lo vea el médico. Esto ayudaría también a aligerar la presión que tienen.

¿Y a dar las citas en 72 horas?

La idea es que el paciente pueda coger cita en ese tiempo en el centro de salud para que le atienda el mejor profesional que le va a dar respuesta a su petición.

¿Cómo será la agenda modelo?

Vamos a intentar hacer una agenda inteligente para que sea más fácil coger cita y si luego si el paciente, por lo que sea, se le ha resuelto su problema o ha ido a Urgencias, que pueda anularla. Hay días en que se pierden muchos huecos. Tardamos mucho a veces en dar cita pero si luego no la anulan se pierde y es un tiempo que no utiliza otra persona.

Otra de las propuestas era aumentar los horarios de los puntos de atención continuada (PAC) y los de atención sanitaria (PAS) para descongestionar los centros de salud y ayudar a las urgencias hospitalarias. ¿Se está en ello?

Los PAC y los PAS (urgencias extrahospitalarias) empiezan a las tres de la tarde en jornada ordinaria y el fin de semana y festivos a las 8 de la mañana. Más que abrirlos todos porque tampoco tenemos facultativos para esto, abogamos por hacer campañas para un uso adecuado de los recursos sanitarios, ya que su finalidad es atender lo realmente urgente. Para una persona que va con un infarto el primer minuto es vital y no está bien que tenga que esperar porque ha ido alguien una patología banal que puede pedir cita con su médico. Se trata de usar los recursos conforme se tienen que utilizar. Si no por mucho que abramos los puntos de atención continuada 24 horas seguirá habiendo demora.

¿Por qué?

No quiere decir que la accesibilidad mejore la calidad. Se ha demostrado que si una persona tiene el mismo médico de cabecera durante 15 años la mortalidad disminuye un 25 %, las hospitalizaciones un 28 % y el uso de los servicios de Urgencias un 30 %. Cuando un médico o un pediatra ven entrar por la puerta a un paciente de su cupo sabe su estado anímico y si es algo urgente. Todo esto con la filosofía del PAC 24 horas se pierde aparte de que tampoco tenemos profesionales porque si no tenemos médicos... No es viable. Por eso queremos orientar a ordenar la demanda. Si está desorganizada ni atiendes bien a la población ni nunca vas a tener recursos suficientes para atender a diestro y siniestro. Habrá que mejorar para no tener esas listas de espera y que las citas se den antes pero la población nos tiene que ayudar.

¿La subida del presupuesto de Atención Primaria ayudará con los objetivos?

Es un logro tener presupuesto propio (700 millones). Vamos a renovar y ampliar los centros de salud que lo necesiten ya que la mayoría de las infraestructuras de Atención Primaria no se han mejorado en los últimos años. Faltan espacios para las consultas, lo que favorece que persistan las demoras. Se van a ofrecer nuevas prestaciones y técnicas diagnósticas como ecografías, retinografías y cirugía menor.

Estamos a un mes de la Navidad. ¿Volverán los centros de salud a cerrar por las tardes?

Se va a proponer a los centros de salud el cierre por las tardes. Los médicos también tienen derecho a descansar y ante la falta de sustitutos la solución es cerrar las tardes para que los facultativos y el resto de profesionales sanitarios puedan coger vacaciones. Ya estamos trabajando también en la planificación de las vacaciones de 2024 para intentar contar con los recursos suficientes para las sustituciones de verano aunque será complicado porque el déficit de médicos no pensamos que se vaya a solucionar en seis meses.

¿Reabrirán los consultorios de verano que cerraron por la covid?

Muchos cerraron porque eran muy pequeños para mantener las distancias de seguridad en la pandemia y luego tampoco se han reabierto por el mismo motivo y especialmente porque no tenemos médicos. El problema es el mismo, el déficit de profesionales. No se puede abrir un consultorio sin médico. Si tengo un solo facultativo, coge una baja, o se va de vacaciones hay que sustituirlo. Es más fácil que esté con otros tres y, si falla uno, sus pacientes se pueden repartir y no lastra tanto la asistencia como si está solo y no tiene sustituto.

¿Cómo se van a articular las 300 plazas de enfermeras escolares?

Serán plazas de nueva creación. Primero irán a bolsa y se irán contratando conforme se pueda. Es una medida que va a descongestionar mucho los centros de salud porque cada vez tenemos niños con mayor cronicidad en los colegios.

Como presidenta de la Sociedad de Pediatría criticó las soluciones del Botànic para la Primaria y reivindicaba poner un cupo a las agendas. Ahora ya ha adelantado que no se va a hacer, ¿por qué?

En aquel momento estábamos en una situación y ahora estamos en otra, y hay que buscar otras soluciones. No siempre es el topaje de las agendas porque muchas citas se quedan sin cubrir y si topamos las agendas puede ser que realmente el médico visite a la mitad de los que estaban en la agenda. Tecnológicamente estamos avanzando mucho. Se pueden hacer unas agendas inteligentes, dirigidas al motivo de consulta, y no hace falta a día de hoy el topaje de las agendas.

¿Cuántos médicos de Familia hay y cuántos harían falta?

En la Comunitat tenemos unos 3.800 médicos de Familia y comunitarios, y 850 pediatras. Nos quedan por cubrir alrededor de un centenar de plazas, la mayoría de facultativo. Esto es un mal endémico en toda España debido a que las jubilaciones de médicos y enfermeros son mayores a los egresados en el MIR y en el EIR. Esto en principio con los estudios que tenemos se va a revertir en los próximos 4 o 5 años. Tendremos menos jubilaciones y más especialistas MIR, y poco a poco se irán acoplando las necesidades.

¿Esos médicos que faltan vendrían con mejores condiciones?

Trabajamos en hacer más atractivas las plazas en la Comunitat y por ello el interés de fidelizar a los MIR con contratos de tres años para que se queden a trabajar con nosotros. También estamos elaborando un nuevo marco normativo para atender las necesidades específicas de los departamentos de difícil cobertura, para incentivar que los MIR se formen en nuestra Comunitat y que los médicos de regiones colindantes vengan a trabajar con nosotros aquí. Es importante reclamar un aumento de estas plazas porque el déficit de médicos es en toda España y estamos ahí un poco regateando a ver quién se lleva a los médicos.

¿Y para las áreas de difícil cobertura, con alta dispersión geográfica y población más frágil?

El conseller tiene interés especial en mejorar las condiciones laborales de estas zonas para hacerlas más atractivas. Que tengan contratos más largos, de tres años, y otras posibilidades de beneficios administrativos que se están estudiando para que la gente trabaje allí. Motivarlos para que hagan docencia, con ventajas que no tienen los médicos que trabajan en zonas urbanas. También se está planteando mejorar el beneficio económico del decreto de plazas de difícil cobertura.

¿Cree que la atención va a mejorar en los centros de salud de Dénia y Manises tras la reversión?

Estamos trabajando para que nos remitan la información desde estos departamentos y según lo que nos envíen intentar equipararlos cuando sepamos las circunstancias que tienen. Por ejemplo, los cupos, no sabemos si están adecuados o no, si necesitan personal médico o no.

¿Qué se va a hacer para evitar problemas como los del consultorio de La Coma, en Paterna, donde se trabaja con arco de seguridad y seguridad privada?

Los departamentos están en permanente contacto con los Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de La Coma, es un consultorio auxiliar que tiene seguridad durante todo el tiempo de atención, pero los ciudadanos también tienen que cuidar a los que los cuidan, y más ahora que hay déficit de profesionales. Si un médico está en un sitio donde le agreden y tiene posibilidad de irse a otro centro de salud donde no le agreden se va. No lleva a ninguna parte que agredan al personal sanitario porque lo único que consiguen es tener menos recursos o el que tienes se coja una baja por ansiedad.

¿Cuántos centros de salud se van a construir en la Comunitat?

Tenemos prevista la construcción de 17 nuevos centros de Atención Primaria en la provincia de Valencia, 10 en la de Alicante y seis en Castellón.

¿Cómo se puede hacer atractiva la especialidad de Medicina de Familia para que más estudiantes la elijan?

Muchos estudiantes de Medicina no conocen la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Con esta idea el conseller se está reuniendo con los rectores de las universidades de la Comunitat para intentar implantarla dentro de su currículum docente porque si no la conocen es difícil que la quieran elegir. Somos conscientes de que los alumnos de Medicina vienen a los centros de salud a partir de segundo de carrera y ven la excesiva burocracia que hay en las consultas, las listas de espera... Sobre todo con la idea de introducir esta asignatura y si conseguimos desburocratizar la Atención Primaria haremos mucho más atractiva la Medicina de Familia para los estudiantes y que luego quieran elegir la especialidad. Aunque en la Comunidad no tenemos problema con las plazas y se eligen todas. Pero tenemos que incidir mucho y dar a conocer la especialidad.

¿Se necesitan más plazas?

Necesitamos generar más médicos de Familia, aunque se necesita para formarlos once años. Son los seis de carrera, uno para el MIR, y los cuatro de especialidad. Si no tienen previsto este detalle, siempre llegamos tarde. Llevamos diez años diciéndolo, que iba a pasar, que habría más jubilaciones que especialistas. No se hizo nada al respecto y por eso estamos como estamos. También es necesario revisar las plazas MIR de las diferentes especialidades y adecuarlas a las necesidades porque estamos formando a los mismos especialistas que se empezaron a formar hace 20 años aunque han ido cambiando las necesidades de diferentes especialidades y esto está también para revisar en función de las necesidades ir modificando el número de plazas que oferta el Ministerio.

¿Se cuenta con los médicos jubilados o próximos a jubilarse que quieran prolongar su carrera?

Esa propuesta sigue vigente pero no ha tenido mucha acogida. Si alguien quiere seguir y lo solicita se aprueba sin ningún problema.

¿Se cuenta con los médicos sin el MIR en un momento dado?

La conselleria apuesta por contar con los mejores profesionales y aprovecho de nuevo para reivindicar el aumento de plazas MIR sobre todo en las especialidades más deficitarias. Ante la falta de médicos y con la excepcionalidad que la legislación actual nos permite contamos con los médicos que no tienen la especialidad vía MIR en España porque como administración sanitaria consideramos que no podemos negar la atención a un paciente por no tener facultativos. Pues sí, contamos con ellos. Los contratos que se les hacen a los médicos que no tienen el MIR son excepcionales hasta que llegue un médico con especialidad MIR para esa plaza. Se les permite hacer de médicos de Familia y de pediatría porque se presupone que la formación que han recibido durante su carrera pueden defenderse entre comillas bien en estos ámbitos. Tanto para españoles como para extracomunitarios que legalmente están en la misma situación.